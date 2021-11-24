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【有相睇】放盤兩年無人接手　終累減182萬市價出售慈愛苑　綠表價458萬成交

股樓投資 17:32 2021/11/24

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樓市旺場，業主叫價普遍強硬，但若然叫價太高，市場就未必接受。慈愛苑有業主放盤兩年未能易手，最終累減逾180萬元才以市價將單位售出。

富誠地產鄭穗香表示，黃大仙慈愛苑F座中層1室，單位為三房間隔，實用面積554平方呎，座向東北，望區內市景，日前以458萬元（綠表）成交，實用呎價8,267元。

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鄭穗香指，上述單位於2019年8月於居屋二手市場放售，原開價640萬元，但放盤兩年多仍未獲買家承接，期間曾作出多次減幅。業主最後因政府擔保期將至，加上有換樓打算，於本年11月再下調價格至458萬元，調整至合理市價後，迅速獲綠表買家接棒。 

據悉，原業主於1997年4月以124萬元（綠表價）購入，持有單位24年，是次轉手賬面獲利約334萬元，升值2.7倍。代理指，慈愛苑1、2期為1997年居屋，屋苑踏入政府30年擔保期的最後階段，屋苑放盤量現有30多個。

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撰文 : 謝昕蕎

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