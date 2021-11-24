【女股神】Cathie Wood：正待中國市場估值塵埃落定

▲ Cathie Wood稱，正等待中國市場的估值「塵埃落定」，又重申不認為中國市場是不可投資。

「女股神」ARK Investment創辦人Cathie Wood稱，正等待中國市場的估值「塵埃落定」，又重申不認為中國市場是不可投資（uninvestable）。Wood日前出席一個網上論壇時表示，中國仍是一個非常創新的國家，但近期監管當局對私人企業的打擊，令人憂慮會蠶食到中國企業家的動力。「我們不認為中國是不可投資，我們只是等待著估值塵埃落定 ，並確保增長動力重現。」她表示。

另外，視像會議平台Zoom（美︰ZM）日前放榜，雖然季績及展望均勝市場預期，但公司警告隨着新冠肺炎大流行即將結束，收入將放緩，Zoom股價昨單日大瀉14.7%。Wood旗下的ARK Investment周二趁低大手吸納Zoom，買入約值1.33億美元的股份。當中，ARK Investment的旗艦ETF，即Ark Innovation ETF，買入約53.86萬股Zoom；另一旗下ETF Ark Next Generation Internet ETF，亦買入約10.65萬股。

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