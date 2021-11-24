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【理財智慧】 何謂教育基金? 如何幫子女達到海外升學的目標

理財智慧 17:55 2021/11/24

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在多年前銀行廣告中，香港首位奧運金牌得主李麗珊的一句「養大一個小朋友要400萬」，成為當時熱話，也嚇怕不少的父母。但經過多年後，隨著百物騰貴，不論衣食住行各方面的開支都一直增加，因此相信400萬已經不足以「養大一個小朋友」。再加上香港近年出現的移民潮，由於舉家移民的成本太高，因此不少的父母也考慮將子女送往海外的大學讀書。為了滿足這個新興的市場，不少保險公司都推出名為「教育基金」的產品，實說話只是具儲蓄成份的人壽保險計劃，本文主要分析購買教育基金時候的需要注意的地方。

【理財智慧】電動車「1換1」計劃將於2024年終止?  以經濟學解釋到底會唔會延續 【下一頁

訂立儲蓄的目標

有別於其他的儲蓄計劃，教育基金的目標是十分明確的，主要是一個長達十多年的儲蓄計劃供子女在海外升讀大學，以支付學費、生活費用等。讀者如果有意為子女設立一個教育基金，首先要訂立儲蓄的金額，因為是可預期和計算的，例如以英國升學為例，預計至少都要以三百萬為目標。由於預期滾存期長達十多年，也要考慮通脹對於教育開支的影響。

投保和退保的年齡

如果讀者是希望為子女成立一個教育基金，當然愈早投保愈好，滾存期愈長、回報也會愈好。儲蓄保險保費繳付的方式主要分為一次性/年繳/月繳，本金愈多，滾存時間愈長，回報會愈高。因此如果資金充裕的話，讀者以一筆過支付保費的話，回報會最高，其次為年供和月供。例如以某保險公司儲蓄產品為例，如果一筆過支付支付50萬的保費，在20年後退保的話，可以取回142萬左右 (保證與非保證回報合計) 。

在投保的時候，要留意子女18、19歲時的回報，因為這個是他們到海外升大學的年齡。同時，儲蓄保險計劃分為保證與非保證的回報，投保人要先參考保證的回報，其次才考慮非保證回報。因為保證回報是保險公司100%承諾的預期回報，但非保證回報會受到其他不同的因素影響。如果讀者想了解保險公司過往的儲蓄產品非保險回報，可以在網上搜尋紅利實現率，列出了非保證回報的實現情況。

投保人要量力而為

正如之前介紹的不同儲蓄方法，由於讀者也要預留部分收入應付日常開支，因此建議教育基金預算最多只佔家庭總收入的10-15%。如果讀者決定以月供或年供的方式進行供款，在投保時已經要決定好每期的供款金額，在決定後大部分的保險產品不允許在供款幾年後更改金額，否則只可以「開新PLAN」，但變相縮減滾存期，影響了回報，因此投保前要考量清楚自己的供款能力。
有部分的儲蓄計劃設有保費假期，主要是解決投保人因為不同原因而希望暫緩供款的需要。投保人可以向保險公司要求申請暫緩支付保費，但保險計劃仍然有效，本金可以繼續滾存。

【星爸理財】計劃送女兒中四赴英國升學　鄧一君分享儲300萬教育基金理財法 【下一頁

先風險及回報

教育基金的主要目的是長期和低風險的投資計劃，因此不是所有類型的投資產品也適合進行投資。當然前面提及的一些保險公司儲蓄產品是其中一個可取的選擇，令投保人養成儲蓄的習慣，也可以提供一定的保證回報，當然投保人定期也要審查自己的回報。同時，如果讀者是較進取的話，可以將少部分的投資在月供的基金，例如保險公司的投資相連壽險產品，定期會有單位回贈，也可以達到平均成本法的優點。

 

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