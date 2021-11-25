【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然

正所謂「人不可以貌相」，最近有一名網民於網上討論區發文指，公司大廈的保安員果然真人不露相，他為了消磨時間、與人聊天，所以選做保安員。更有一件離奇的事情，就是他租住公司附近的一個豪宅，不忍心看見兒子每天早上載他一程，所以特地搬出巿區住。

樓主聽後，心想「之前懷疑保安員所戴勞力士是假貨，看來應該是真貨來的。」

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【職場熱話】 萬8月薪請夾餸女工 港男視之為「筍工」 實際企足全日唔易捱？ 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有人形容保安員為禾稈冚珍珠，更補充表示「香港有很多這類的人」，勸喻樓主千萬不要看不起保安員，分分鐘他有錢過樓主，所以甚麼人都要尊重，不論有錢或無錢。有人覺得保安員純粹吹牛，叫樓主提防騙子。

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責任編輯：陳頌潔