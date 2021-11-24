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【阿里巴巴股價】螞蟻集團遭私募股東下調估值15%　上市觸礁一年估值跑贏阿里巴巴？

新經濟追蹤 16:01 2021/11/24

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【阿里巴巴股價】螞蟻集團遭私募股東下調估值15%　上市觸礁一年估值跑贏阿里巴巴？

阿里巴巴 （09988） 今日股價創香港第二上市以來新低，外電引述消息指，2018年參與螞蟻集團上市前融資的美資私募基金Warburg Pincus，最新季度將螞蟻集團估值再下調15%，由6月底估算的2240億美元（17457億港元），降至9月底估算的1910億美元（14,885億港元）。

Warburg 最初對螞蟻集團的估值雖然較一年前螞蟻集團上市時尋求的2.43萬億港元，跌近1萬億港元或39%，但相對阿里巴巴股價近12個月股價累跌51%，Warburg 對螞蟻集團估值仍算樂觀。

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螞蟻IPO批文到期 支付寶拆骨、估值急跌 一文看一年變化，可見【下一頁】

單計今年第三季，阿里巴巴股價已跌35%。

路透引述消息指，螞蟻集團短期內沒有重啟IPO計劃。螞蟻集團金融控股整改進度依然未明朗，早前公司已傳出調整消費信貸「花唄」、「借唄」業務，擬以隔離品牌運作。

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