【三星】三星宣布投資170億美元　在德州建半導體工廠

▲ 韓國三星電子（Samsung Electronics）近日宣布，將投入170億美元（約1325億港元），在美國德州興建最先進的半導體工廠，並計劃於2024年下半年投入運行。（法新社圖片）

韓國三星電子（Samsung Electronics）近日宣布，將投入170億美元（約1325億港元），在美國德州興建最先進的半導體工廠，並計劃於2024年下半年投入運行。外界認為，三星於美、韓兩國量産産品，目的為追趕台積電（TSMC）在半導體代工的領先地位。

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三星於今年5月宣布，於美國建先進半導體工廠。考慮到美國聯邦政府的補貼，以及地方政府的基礎設施條件等因素，終選擇落戶德州泰勒市（Tyler）。三星認為，該選址可發揮相距只有約30公里的「矽丘」（Silicon Hills）地利之便。

形成韓、美、中生産體制



據《日經新聞》報道，新工廠定於2022年上半年開工。三星目前量産的最先進半導體為5納米（nm），有分析認為，新工廠將生産寬3納米的新一代半導體。由於三星已計劃於2022年，在韓國工廠生産3納米半導體，因此預計新工廠也將量産相同性能的半導體。

三星自2017年投入運行韓國的平澤工廠，新工廠將是該企第6間半導體「前製程工廠」。隨著新工廠投入運行，將形成韓國3間、美國2間、中國1間工廠的生産體制。

英特爾反對補貼外企

三星副會長李在鎔近日與美國政府相關人士，針對補貼問題進行磋商。據稱三星在確認補貼等條件的基礎上，才決定建設新工廠；而台積電早前也受成本因素吸引，在亞利桑那州（State of Arizona）建設半導體工廠。

現時，美國已有高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）等一眾無廠半導體企業。Google和亞馬遜（Amazon）等企業亦開始設計自主半導體。一眾美國企業中，英特爾（Intel）反對政府向外國企業發放補貼。所以，三星能否按原計劃獲得補貼仍存在不確定性。

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責任編輯：李智美