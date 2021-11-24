法國小姐參選佳麗P圖太勁 網民：完全唔同樣（多圖）

新一屆法國小姐選美決賽將於下月11日舉行，主辦方近日上載29位參賽佳麗的官方照片，卻意外引起一場風波。不少網民投訴這班佳麗「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片）太勁，上載至社交網站的照片與官方照完全唔同樣。

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主辦方上周上載29名決賽佳麗的官方照片，於網上引起熱烈迴響。有網民表示佳麗與「P圖」後的樣貌完全不同，也有網民表示參選佳麗不應繼續依賴社交媒體的照片濾鏡，認為即使活在真實鏡頭下，她們依然美麗動人。

各參選佳麗社交媒體照片與官方照對比

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卸任在即的法國小姐冠軍珀蒂（Amandine Petit），也警告晉身決賽的一眾後輩。她表示這場比賽是法國小姐選美而非Instagram比賽。

法國小姐冠軍珀蒂

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珀蒂解釋主辦方上載各佳麗未經「P圖」的照片，主要是因為選美是要樹立典範，主辦方不希望設定不切實際的標準。

珀蒂建議各佳麗要謹記自己是活在現實，如果「P圖」太嚴重，在決賽現場可能會令觀眾失望，從而引起反效果。

據悉，法國小姐選美評分制度分為兩部分，包括觀眾投票與評委分數來決定名次，料有700萬人收看決賽直播。

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責任編輯：鄭錦玲