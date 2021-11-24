光伏股彈起 石Sir分析水發興業750 股市 17:35 2021/11/24 分享： 業務主要為生產玻璃幕牆、太陽能光伏建築的光伏股水發興業能源 （00750） 今受資金追捧跑嬴大市，石sir為你分析水發興業能源 （00750） ，立即點擊收看收聽： 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介中銀香港 （02388） 【按此】 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 中銀香港2388值得留意 石Sir話你知點解 今日 中銀香港2388值得留意 石Sir話你知點解 車股逆市續造好 石Sir分析GX中國電車買賣策略 2021/11/22 車股逆市續造好 石Sir分析GX中國電車買賣策略 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 2021/11/19 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 2021/11/19 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 2021/11/18 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 港股 太陽能 太陽 水發興業能源（00750） 香港 中銀香港（02388）