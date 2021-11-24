【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

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白石角擬建東鐵站 區內半新盤炒唔起 雲滙業主3年僅賺13萬
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34:58 新東方
35:50 通關在望 市場逐漸恢復
37:40 01299 友邦保險
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41:04 零售業股
44:42 01997 九倉
46:00 02217 譚仔國際
47:00 總結
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欄名 : iM Cafe