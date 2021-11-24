【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

其他股評時段:

00:53 恒指

02:37 大型科技股走勢下跌

03:10 09988 阿里巴巴

04:55 中央準備向外企收數據稅

06:15 00700 騰訊控股打算股投資元宇宙

08:00 00857 中石油走勢明顯比以前差

09:52 阿里雲及百度雲

10:58 小米創新低 業績比市場預期差

12:08 電動車股，比亞迪及Tesla

14:19 內地市場汽車股

15:38 內房股

17:47 恒大情況放緩

18:40 Q&A 06098 碧桂園

21:54 電力股

23:22 03047 F山證鐵礦石

26:18 00027 銀河娛樂

27:00 02018 瑞聲科技

30:18 00833 中海油

32:06 內地教育股

34:58 新東方

35:50 通關在望 市場逐漸恢復

37:40 01299 友邦保險

39:34 00066 港鐵公司

41:04 零售業股

44:42 01997 九倉

46:00 02217 譚仔國際

47:00 總結

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