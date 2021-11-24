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【新興市場】麥樸思：美國加息下　土耳其或非唯一面對貨幣危機的國家

股市 15:48 2021/11/24

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麥樸思認為，在美國加息前景下，土耳其可能並非唯一一個面對貨幣危機的國家。

擁有「新興市場之父」稱號、Mobius Capital Parners創辦人之一的麥樸思（Mark Mobius）認為，在美國加息前景下，土耳其可能並非唯一一個面對貨幣危機的國家。

被問到近期土耳其里拉大跌的情況會否擴散至其他國家的貨幣時，麥樸思斬釘截鐵地回應指「當然有可能」，指在美國息口趨升下，所有其他發行美元債的國家都會受到打擊。不過，他拒絕說明哪些其他國家會受到貨幣危機衝擊，只表示好消息是自1997年亞洲金融危機後，很多新興市場都增加了以當地貨幣計價的債務，而非美元債。

偏好印度及台灣股市【下一頁】

麥樸思又稱，息口上升不一定意味著股市會大幅下行，盈利強勁且利潤不俗的企業，仍能在加息環境下有良好表現。他又補充指，印度及台灣是他所偏好的兩個股市。至於身處貨幣危機邊緣的土耳其，麥樸思指較弱的滙價可促進該國出口，又透露他持有的當地企業，其盈利是以美元或歐元計價，在土耳其里拉滙價較弱下，這些公司成本大減，令它們表現更佳。

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