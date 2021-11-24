中銀香港2388值得留意 石Sir話你知點解 股市 15:35 2021/11/24 分享： 高盛上周預計美國提前加息，料中銀香港 （02388） 可受惠，上調其目標價，石Sir為你推介中銀香港 （02388） ，認為有望彈升，立即點擊收看收聽： 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介中銀香港 （02388） 【按此】 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 車股逆市續造好 石Sir分析GX中國電車買賣策略 2021/11/22 車股逆市續造好 石Sir分析GX中國電車買賣策略 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 2021/11/19 大市跌揀咩股收息？石Sir推介中國銀行3988 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 2021/11/19 內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 2021/11/18 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 2021/11/18 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 港股 目標價 加息 香港 中銀香港（02388） 美國