【ET講股通】孫運喜：小雙底？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數高開20點後轉跌，恒生指數半日報24635點，跌15點。科技股續拖累市況，阿里巴巴 （09988） 續跌逾1%，小米 （01810） 績後跌近7%，齊齊破底；友邦 （01299） 升近4%；中石油 （00857） 升逾2%；快手 （01024） 績後升7%。港股後市如何，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 科技股跌金融股造好

01：17 - 新經濟股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 齊跌

02：04 - 金融股普遍向好 匯控 （00005） 、友邦 （01299）

02：40 - 昨日跌近前浪底24881點後回升 恒指走勢似形成「小雙底」

04：21 - 石油價格反彈 石油股回升

05：40 - 留意油價勢頭能否延續 促成恒指「小雙底」

06：49 - 明年加息憧憬帶動金融股造好

08：03 - 貝萊德稱現為買入中國股票時機 有利港股走勢

11：58 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 走勢點睇？可買入嗎？

14：53 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 34.45元可以長揸嗎？

17：32 - 觀眾問股：快手 （01024） 冇貨值得追入嗎？

21：06 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.1元買入現可加注嗎？

25：42 - 觀眾問股：美團 （03690） 是否雙頂？

28：06 - 觀眾問股：京東 （09618） 點睇？可買入嗎？

30：04 - 觀眾問股：領展 （00823） 72.4元有貨可否加注？

32：59 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買入嗎？

34：37 - 個股推介：粵海投資 （00270）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現相當反覆，恒指高低位為24851點及24557點，全日收報24685點，升33點，大市總成交1,373億元。個股表現分歧，新經濟股方面，美團 （03690） 升3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 則偏軟，業績遜預期的小米 （01810） 跌7%，阿里健康 （00241） 跌7.1%。舊經濟股則向好，石油股、金融股皆有不俗表現，滙豐 （00005） 升1.3%。

恒指下試前浪底24481點及保歷加通道底部，乍現支持，能否形成小雙底，還看以下發展：

一、美國大量釋放石油儲備，油價不跌反升，中石油 （00857） 升2%。若油價升勢延續，石油股造好，將為大市低位企穩帶來助力。

二、市場估計儲局明年將加快加大加息，刺激金融股造好，且看利率衝擊的預期能否延續。

三、貝萊德指是時候買入中國股票，指市盈率遠低於印度股票，且認為內地貨幣政策將轉向寬鬆，有利成長股，又指互聯網股、內房股低位靠穩，有助經濟表現。且看外資對中國資產的看法是否出現轉變。

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