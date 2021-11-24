【異動股】小鵬汽車大升　連帶零件供應商嘉瑞亦急升兩成創新高

小鵬汽車(09868)第三季度總收入較去年同期上升1.87倍，股價今日急升逾一成，創在港上市新高。供應商亦炒上，嘉瑞國際(00822)全日亦急升兩成，年初至今亦升逾65%。

嘉瑞為小鵬汽車零件供應商，去年6月份宣布為小鵬P7新能源智能汽車製造電控殼體。嘉瑞2020年錄得純利1.24億元，按年升39.78%；今年上半年中期純利仍微升約1%至5153萬元。集團在中期業績亦提到，將與汽車品牌商共同深度開發大型鎂合金零部件，同時採用大型壓鑄技術。集團配備不同噸位的大型壓鑄機，並將繼續專注於汽車零部件的一體成型解決方案，以簡化生產流程，從而降低成本並縮短交貨時間。

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