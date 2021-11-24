【小鵬9868】小鵬汽車績後急升一成　明年探索Robotaxi業務　花旗睇好股價可再升70%

花旗發表報告表示，小鵬汽車(09868)第三季業績表現強勁，毛利率按季升2.5個百分點至14.4%，明顯優於市場預期，公司對今年第四季指引亦符合市場預期，料明年下半年探索Robotaxi業務。

該行表示，上調對小鵬汽車目標價，由338元升至357元﹐相當於2022至2023年平均市銷率12.4倍，維持「買入」投資評級，上調對其2021財年至2023財年付運預測各至9.4萬輛、17.5萬輛及24.5萬輛。

花旗指，小鵬汽車管理層給予今年第四季收入指引介乎71億至75億人民幣，相當於按年增長149%至163%，按季亦升24%至31%。該行指小鵬汽車旗下Robotaxi(全自駕計程車)業務或可成明年催化劑。

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