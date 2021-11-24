  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小鵬9868】小鵬汽車績後急升一成　明年探索Robotaxi業務　花旗睇好股價可再升70%

股樓投資 17:17 2021/11/24

分享：

花旗發表報告表示，小鵬汽車(09868)第三季業績表現強勁，毛利率按季升2.5個百分點至14.4%，明顯優於市場預期，公司對今年第四季指引亦符合市場預期，料明年下半年探索Robotaxi業務。

該行表示，上調對小鵬汽車目標價，由338元升至357元﹐相當於2022至2023年平均市銷率12.4倍，維持「買入」投資評級，上調對其2021財年至2023財年付運預測各至9.4萬輛、17.5萬輛及24.5萬輛。

花旗指，小鵬汽車管理層給予今年第四季收入指引介乎71億至75億人民幣，相當於按年增長149%至163%，按季亦升24%至31%。該行指小鵬汽車旗下Robotaxi(全自駕計程車)業務或可成明年催化劑。

 

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

 

 

 

同場加映  【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？​​​​​​​

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

上一篇文章

【理財智慧】電動車「1換1」計劃將於2024年終止? 以經濟學解釋到底會唔會延續

下一篇文章

【小米 1810】 小米料手機晶片短缺仍嚴重 最快至明年下半年緩解 股價績後捱沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行
【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂
【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款