【美股焦點】日媒：蘋果夥台積電研發5G數據機芯片　2023年量產

日經引述消息人士報道，蘋果（美：AAPL）計畫2023年開始讓台積電（美：TSM）生產5G iPhone數據機晶片，希望藉此減少對芯片大廠高通（Qualcomm）（美：QCOM）的依賴。

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報道指出，蘋果計畫採用台積電的4奈米技術，量產首款自研5G數據機芯片，商業化預計要到2023年才能實現。據報，蘋果也正在自主研發射頻（RF）和毫米波（Millimeter Wave）零組件，以及開發電源管理晶片，加強硬體整合。

報導又指，蘋果將在2022下半年將台積電的4奈米製程用於iPhone處理器。同時蘋果也將成為台積電3奈米技術的首批客戶之一，將在明年應用於iPad上。多名消息人士透露，蘋果也敲定最快將在2023年，在iPhone處理器使用台積電3奈米製程。

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iPhone 13 系列所有數據機芯片仍由高通供應，但蘋果一直想提高對關鍵半導體的控制權。兩大科技巨擘 2019 年曾因專利版權打了漫長的官司。高通最近證實，將降低蘋果數據機芯片佔公司整體營收的比重，到2023年減至約20%。

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