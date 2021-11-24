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【Black Friday】黑色星期五港人消費意欲高　ZALORA用戶平均消費金額按年增10%至15%

商業 16:48 2021/11/24

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Black Friday（黑色星期五）將至， 網購平台ZALORA推出優惠促銷。該平台的香港及台灣市場營銷主任何鎮宇表示，消費者在年尾購物意欲旺盛，故於黑色星期五（Black Friday）和網絡星期一（Cyber Monday）4天內減價促銷。除了折扣優惠外，還加推限時免費送貨。

他續指，目前最暢銷的類別依次為服飾、首飾及鞋類。不過，由於港人在疫情下更常留在家中，帶動新類別的銷售額。例如童裝、美妝、家居及生活類別，也持續按年增長逾1倍。

【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工

隨着今年疫情放緩，加上11月有多項大型網購活動。他認為市民消費意欲回升，並帶動訂單商品件數上升。並指出，用戶在去年Black Friday期間，平均消費金額約580元；預計今年的平均消費金額上升10%至15%，達至約650元。

【供應鏈】美國港口貨櫃待運時間破紀錄 10月平均滯留時間逾7.6天

事實上，港府今年派發電子消費券。何鎮宇認為，進一步帶動電子支付的同時，意味香港加快走向「無現金」的消費世代。他相信長遠而言，網購平台吸納新客的成本會下降。

他坦言：「去年的疫情情況有利於網購。」但今年下半年消費券帶動下，8月、10月的升幅也超過預期。故他預料，今年銷售額按年上升約30%。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

記者：馬意文

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