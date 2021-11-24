  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】普徠仕：中國改革力度或今年見頂　風險回報吸引

股市 15:22 2021/11/24

分享：

中國股市今年跑輸環球股市，普徠仕（T. Rowe Price）新興市場探索股票策略基金經理楊俊認為，中國走「零確診」防疫政策，而東南亞的發展中國家並沒條件繼續封鎖經濟，因此，相信隨著這些國家的人民接種疫苗，經濟將重新開放，故相對看好新興市場股票。

貝萊德：中國股市估值吸引，【下一頁】

不過，楊俊也提及，除了風能和太陽能板塊之外，中國股市多個板塊今年大跌，風險已反映，如旅遊相關、博彩業、航空等疫情受累行業，相信上行較下行空間更大，只取決於復甦時間，「只要這些公司資產負債表健康，能夠守住疫情挑戰，風險回報其實是相當吸引」。

留意三大潛在風險

普徠仕今日發表全球市場展望，該行亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec指，投資者應留意幾個重大的潛在風險，包括通脹持續高企、中國增長趨向溫和、及明年貨幣和財政刺激措施支持力度或會減弱。

他認為，經濟復甦將持續至2022年，全球經濟增長仍將高於趨勢。不過，2022年的貨幣及財政刺激措施支持力度或會減弱，意味著資本配置將更趨審慎。例如，新冠疫情下，消費、供應鏈及就業市場的極端行為或會消失。他又指，中國的改革力度可能在2021年見頂，預期中國當局或將於2022年放寬政策。

股票方面，該行傾向於價值型股票及新興市場股票，「隨著對新冠疫情的憂慮降溫，周期性公司將受惠於全球經濟增長、被壓抑的需求逐漸釋放和庫存重建。」

相關文章：

【2022展望】富達國際：明年為投資中資股的好時機　內房高峰已過非最吸引投資

【2022展望】東方匯理：股債六四比例已死　明年看好美股價值股

記者：區嘉俊

股票 經濟 新興市場 東南亞

上一篇文章

【美股焦點】日媒：蘋果夥台積電研發5G數據機芯片　2023年量產

下一篇文章

【北京冬奧】中銀香港發行200萬張「冬奧紀念鈔」　12月1日開售、單張138元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期、股價照跌半成破底
【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期、股價照跌半成破底
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【石Sir午市閒談】今日推介中移動｜東亞、科通芯城、騰盛博藥、金風科技、阿里巴巴最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介中移動｜東亞、科通芯城、騰盛博藥、金風科技、阿里巴巴最新部署
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款