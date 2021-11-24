【2022展望】普徠仕：中國改革力度或今年見頂　風險回報吸引

中國股市今年跑輸環球股市，普徠仕（T. Rowe Price）新興市場探索股票策略基金經理楊俊認為，中國走「零確診」防疫政策，而東南亞的發展中國家並沒條件繼續封鎖經濟，因此，相信隨著這些國家的人民接種疫苗，經濟將重新開放，故相對看好新興市場股票。

貝萊德：中國股市估值吸引，【下一頁】

不過，楊俊也提及，除了風能和太陽能板塊之外，中國股市多個板塊今年大跌，風險已反映，如旅遊相關、博彩業、航空等疫情受累行業，相信上行較下行空間更大，只取決於復甦時間，「只要這些公司資產負債表健康，能夠守住疫情挑戰，風險回報其實是相當吸引」。

留意三大潛在風險

普徠仕今日發表全球市場展望，該行亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec指，投資者應留意幾個重大的潛在風險，包括通脹持續高企、中國增長趨向溫和、及明年貨幣和財政刺激措施支持力度或會減弱。

他認為，經濟復甦將持續至2022年，全球經濟增長仍將高於趨勢。不過，2022年的貨幣及財政刺激措施支持力度或會減弱，意味著資本配置將更趨審慎。例如，新冠疫情下，消費、供應鏈及就業市場的極端行為或會消失。他又指，中國的改革力度可能在2021年見頂，預期中國當局或將於2022年放寬政策。

股票方面，該行傾向於價值型股票及新興市場股票，「隨著對新冠疫情的憂慮降溫，周期性公司將受惠於全球經濟增長、被壓抑的需求逐漸釋放和庫存重建。」

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記者：區嘉俊