【中銀紀念鈔】中銀香港發行200萬張「冬奧紀念鈔」　即日開售、單張138元起（圖集）

▲ 中銀香港發行200萬張「冬奧紀念鈔」 12月1日開售、單張138元起

中銀香港 （02388） 發行160萬套「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，鈔票面值港幣20元，將於12月1日至10日接受認購，申購者可經網上或全線分行提交認購申請中銀紀念鈔。中銀紀念鈔配售結果將於12月21日公布，明年1月22日起安排領取紀念鈔。中銀表示，扣除是次發行成本後，中銀紀念鈔所有淨收益將全部捐贈作本地慈善用途。

圖看中銀紀念鈔設計及申請方式

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中銀今次將會發行200萬張紀念鈔，設有三種，包括：單鈔157萬套、四連張2萬套、35連張1萬套，售價分別為138元、338元，以及1,388元。

中銀同時設有200套慈善珍藏版，以競投方式發售，詳情稍後公布。

認購者必須為年滿18歲並持有有效香港身份證人士，每人認購上限為單鈔5張、四連張一套，以及35連張一套。若認購申請總額超過發售配額，將以電腦抽籤方式分配。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，考慮到疫情關係，明年領鈔期間預計會開放80至100間分行，主要是面積較大及交通便利的分行。申請者屆時可在指定時間內到特定分行領鈔，陳文估計三、四星期內可完成整個領鈔程序。

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