【理財智慧】電動車「1換1」計劃將於2024年終止?  以經濟學解釋到底會唔會延續

根據香港運輸署最新公佈的車輛登記數據顯示，2020年8月份 Tesla 登記數目為912輛，成為香港最受歡迎的汽車品牌。同時不少傳統車廠也陸續在香港引入電動車款，例如Benz, Volvo, Audi 等。但根據政府在今年2月經修訂的現有電動車首次登記稅寬減安排，考慮將計劃只順延至2024年3月31日。但到底「一換一計劃」最終會不會在2024年「壽終正寢」呢?本文會以經濟學和各國的政策去解釋這個政策會不會延續下去。

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電動車一換一計劃

為鼓勵在香港推動電動車發展，政府推行了「電動車首次登記稅寬減」計劃，車主只需要將一輛在港最少登記6年、車主連續持有18個月、取消登記前的12個月期間內須有最少10個月 (即304天或以上)，連續或不連續皆可領有有效車輛牌的「舊私家車」，使可以安排拆毀及取消其名下的一輛「舊私家車」的登記，再以其名義買入一輪「替代電動私家車」，提供最高28.75萬元的首次登記稅寬減。

一換一背後的精神

政府推行相關的目的主要是為了吸引車主轉用電動車，甚至網上拍賣網頁也有人炒賣電動車配額。根據政府在今年推出的電動車普及化路線圖，目標在2050年前達到全港車輛零排放，並達成碳中和目標。因此如果政府決定在2024年終止「電動車一換一計劃」，是與在2050年達到碳中和的目標背道而馳的。

製造需要

這個也是政府常用的技倆，是製造緊逼性 (Create Urgency)，是銷售行業中其中一個常用的銷售手法，主要是吸引客人購買，製造他們的需要，例如「優惠只做到月底」、「倒閉大減價，最後三日」 ，甚至之前百貨公司推出的現金券，主要鼓勵消費者在限期前進行消費，務求令消費者在未經鈿心思考時作出決定。

政府在催谷疫苗的時候也用過類似的手法，例如在年初為了鼓勵打針，曾經傳言不再引入復必泰的疫苗或者疫苗不再是德國製造，以致當時不少人都考慮及早注射疫苗，甚至一度出現「爆滿」的情況，政府也未有澄清相關的傳言。後來證實並非如網上傳言一樣，復必泰疫苗在今年七月和十一月也相繼抵港，可見疫苗供應充足。

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國外的政策

在11月舉行的全球氣候峰會，各國已經訂立「碳中和」的目標，環保和減排也是各國在無爭議下的共識。正如前面提及，香港也已經訂下在2050年達到「碳中和」的目標；中國作為全球的碳排放最高國家，也力爭在2060年訂下了碳中和的目標。甚至在剛結束的六中全會中，有一個篇章主要圍繞「生態文明建設上」，堅持綠水青山就是金山銀山的理念。

同時，各國除了也已經訂下禁止出售燃油車的目標，同時也加大對於電動車的投資和補貼。去年德國將電動車購車補助從 3,000 歐元增至 6,000 歐元、法國提供 7,000 歐元補助、日本也加大補貼至最高80萬日圓，各國也倡議淘汰舊有和高排放的汽車。由於本身「一換一」的政策並不會加重交通的壓力 (因為需要先取消名下的一輪車)，所以預期政策會廷續。

綜合以上的觀點，由於政府早已訂下了減排和限制燃油車發售的目標，相信仍會透過利誘的方式鼓勵車主轉用電動車。同時，在「一換一」的政策下，是一項既不會增加路上車輛數目的情況下，淘汰汽油車的手法，也不會加重交通的壓力。但電動車最大的問題是政府配套不足，在電動車增加的同時，政府也要增加充電的設備，以解決現時充電位不足的情況。

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責任編輯：陳佳恩