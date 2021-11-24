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皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房

股樓投資 15:44 2021/11/24

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皓日示範單位正式登場，其中一個參考28樓C室搭建，實用面積508平方呎，是經改動連裝修單位，單位原則兩房，但設計師打通兩間睡房，變成一間大房，即使擺放衣櫃、書枱、雙人床後，空間仍然寬敞。 值得留意的是，睡房設有落地巨窗，有助引入更多自然光到室內，加上搭配同色調的家具，提高睡房的空間感。此外，設計師折去了連接客飯廳與睡房的牆身，改已半透明玻璃作分隔。 

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客飯廳採用長形開則，長約4.7米，闊約2.6米，鋪設雲石地板，可明確分為客廳、飯廳。飯廳方面，放置了四人枱餐，其中一面擺放鏡面牆，增強空間感。客廳方面，以白色為主調，另放置啡色沙發，特顯格調。另一方面，客飯廳外連露台及工作平台，有助增強通風及採光。 

廚房方面，採用傳統梗廚設計，有助分隔煮食時的油煙，另備L形工作枱。浴室則設有浴缸，但無窗，即俗稱黑廁設計。 

無改動單位，參考28樓C室搭建，實用面積508平方呎，兩房設計

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撰文 : 黃卓賢

恒隆 私人屋苑 皓日

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