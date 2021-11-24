日本緊跟釋放石油儲備 高盛：多國努力僅杯水車薪

全球各國為遏制油價，周二（23日）相繼宣布釋放戰略石油儲備。日本首相岸田文雄周三（24日）宣布，釋出數日國家石油儲備。對於多國宣布釋出石油儲備舉動，投資銀行高盛集團卻指，多國的努力對於局勢而言只是杯水車薪。

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繼美國和中國宣布釋出石油儲備後，岸田文雄在記者會中表示，將於美國等國家合作釋出部分國家儲備，計劃出售數天儲量，增加臨時流通量。是次為日本首次為壓低石油價格釋出儲備，岸田文雄表示，原油價格穩定對經濟疫情後復甦非常重要，亦指日本將對農業等行業採取對策，減少石油產品價格飆升帶來的影響，岸田文雄呼籲產油國家增加產量。

美國指將會與英國、日本、印度、中國及南韓合作，釋放戰略石油儲備遏制油價。但高盛分析師指，是次合作或增加的原油供應低於市場此前估算，預計只會為2022至23年供應淨增加僅約4,000萬桶，但目前市場需求達每日200萬桶。

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高盛11月23日報告透露，是次釋放石油價格在其內部定價模型中，將低於每桶2美元（約15.6港元），低於自10月下旬以來每桶8美元（約62.4港元），直指今次釋出石油儲備只是杯水車薪。

高盛補充，受歐洲及中國疫情影響，年底交易量減少，預料布蘭特原油（Brent）在未來3個月內需求將進一步減少，跌至每日150萬桶。高盛亦警告，石油輸出國組織（OPEC） 或會暫停增長，抵消油價下跌帶來的負面影響。

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責任編輯：李俊儀