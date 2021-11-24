【抖音母企】字節跳動擬分拆房產信息平台「幸福里」獨立發展

字節跳動擬首次嘗試分拆業務。《澎湃新聞》引述知情人士指，字節跳動將分拆房產業務「幸福里」，已啟動融資計畫，將引入戰略股東、獨立發展。據悉，分拆主因字節跳動認為房產業務與自身主營業務關聯度不高，方案仍在討論中，而潛在投資人包括紅杉中國、中金，萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 等。

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幸福里成立於2018年，前身為字節跳動旗下今日頭條的房產頻道，現則成為房產信息平台。

有消息人士又指，按字節跳動聚焦主營業務的思路，除了之前出售證券業務，現在分拆房產業務外，後續還會繼續分拆其旗下的汽車，健康等垂直信息業務。

近期字節跳動的組織結構出現多項調整，認為確實存在業務和組織臃腫問題，強調業務創新和提升管理，淡化短期目標，爭取長期突破。今年9月集團確認正在出售證券業務。

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