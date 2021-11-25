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【樓市熱話】 網上嚴選全港「最美食沙漠」屋邨 連鎖快餐店都冇 只得一間便利店

理財智慧 09:00 2021/11/25

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香港素有「美食天堂」的稱譽，但原來18區中有些地區卻恰恰相反，最近有一名網民於網上討論區發文分享，嚴選本港「最美食沙漠」屋邨，他認為梨木樹邨，因為配套不足、附近只有一個商場，裡面的餐廳不太好吃，商場地下的小鋪都很好吃，，不過沒有太多位置。

「美食沙漠」意指該地區的人流不多、沒有連鎖餐廳進駐和位置偏辟，所以邨內的餐廳只能屈指可數。

【延伸閱讀】一家三口獲派水泉澳邨  27萬平裝330呎單位  燈槽做滲光效果 營造屋內豪華時尚感   【下一頁】

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【樓市熱話】港男月入萬6 為儲錢買樓寧住百呎劏房 犠牲交際代價極大    【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，他們列舉一些「美食沙漠」的屋邨，包括：象山邨、富亨邨、葵涌邨、安達邨和尚德邨等等；其中象山邨入選三甲，因為該屋邨甚麼都沒有，只有一間便利店，而且老人化問題，引起共鳴，更有網民推薦最好食是「象山快餐店」。另外，新田圍村被評為「世界級垃圾」，甚至連餐廳都沒有，可見其「沙漠化」程度非常嚴重。最可憐的是安蔭邨連大快活、街市門口的燒賣店和包餃店都沒有，只有酒樓和農家食物。而邨中的街市雖然被指裝修，但幾年仍未開始，令邨民表示沒有好日子過。
 

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責任編輯：陳頌潔

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