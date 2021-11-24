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【新冠疫苗】默克爾老公罕有發聲 批未打針德國人懶惰

環球社會熱點 14:33 2021/11/24

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德國近期新冠確診個案飆升，然而新冠疫苗接種率仍落後西歐多國。德國看守總理默克爾呼籲，德國需採取更嚴格的防疫措施。默克爾丈夫更罕有發聲，批評未接種新冠疫苗的德國人懶惰。

【德國疫情】衛生部長警告民眾 「接種﹑康復或死亡」 【下一頁】

默克爾（Angela Merkel）的丈夫紹爾（Joachim Sauer）為量子化學家，他前往意大利進行學術訪問，期間接受意大利報章《共和國報》（La Repubblica）訪問。

德國的疫苗接種率僅得68%，明顯低於法國、意大利、西班牙等國。紹爾表示德國約三分一人口無視科學研究發現，更表示接種率偏低的一部分原因是德國人懶惰和自滿。

紹爾又指包括部分醫生和科學家等有個人信念的人，他們認為存在「疫苗獨裁」（vaccination dictatorship），不願接種是一種意識形態反應。

【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城 【下一頁】

有望成為德國下任總理的肖爾茨（Olaf Scholz），近日也再次敦促德國人接種新冠疫苗。

來自默克爾保守派陣營的巴伐利亞州長澤德（Markus Söder），連同綠黨的巴登-符騰堡州長克雷奇曼 （Winfried Kretschmann），於報章上發表聯合聲明促請強制接種疫苗。

他們警告社會將要為一小部分拒絕打針的人付出更高代價，並強調必須採取強制措施才能恢復社會自由。克萊舒曼認為政府應向拒絕接種者罰款，或禁止他們參與部分公共活動。

黑森州、薩克森－安哈爾特州和石勒蘇益格-荷爾斯泰因州的州長都支持強制接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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