【華為新品】華為全新MateBook系列登港 　隱藏式前置鏡頭、14吋超清屏幕＋售7,398元起

▲ HUAWEI MateBook系列正式登陸香港，其中一款MateBook 14s現已發售，其產品售價為8,598港元。

華為於今年秋季發布會公布的HUAWEI MateBook系列正式登陸香港！當中MateBook 14會在本月下旬正式上市，售價為7,398港元。另一款MateBook 14s現已發售，其產品售價為8,598港元。

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華為在秋季發布會中推出nova 9、WATCH GT 3手錶、MateBook 14系列等多款新品，現時已陸續在香港上市。MateBook 14配備Intel第11代Core i5-1135G7處理器，採用14吋2K高清屏幕，邊框屏佔比達到90%。電腦機身僅重1.49kg，配備56Wh電池容量，其續航力可連續播放11小時高清影片。

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至於MateBook 14s，就搭載Intel Core i5-11300H處理器，機身僅重1.43kg，並配備14.2吋2.5K超清觸控屏幕。電腦採用窄邊框及前置隱藏式鏡頭設計，用戶在使用時按下按鍵，鏡頭便隨即彈起，使用完後按下按鍵就能收起，有效防止偷窺，屏幕佔比達到90%。

兩款產品均支援HUAWEI Share一碰即傳以及多屏協同功能，可與各款華為設備進行無縫連接。MateBook 14將在11月下旬起發售，MateBook 14s現已正式上市，兩款產品僅設一款深空灰配色。

責任編輯：李寶如