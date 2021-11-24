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【華為新品】華為全新MateBook系列登港 　隱藏式前置鏡頭、14吋超清屏幕＋售7,398元起

科技 16:00 2021/11/24

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HUAWEI MateBook系列正式登陸香港，其中一款MateBook 14s現已發售，其產品售價為8,598港元。

華為於今年秋季發布會公布的HUAWEI MateBook系列正式登陸香港！當中MateBook 14會在本月下旬正式上市，售價為7,398港元。另一款MateBook 14s現已發售，其產品售價為8,598港元。

＜＜【華為造車】華為聯手長安、寧德時代　首款電動車「阿維塔11」登場

＜＜【智能手機】OnePlus 10 Pro渲染圖曝光　具備125W快充、5000萬像素鏡頭

華為在秋季發布會中推出nova 9、WATCH GT 3手錶、MateBook 14系列等多款新品，現時已陸續在香港上市。MateBook 14配備Intel第11代Core i5-1135G7處理器，採用14吋2K高清屏幕，邊框屏佔比達到90%。電腦機身僅重1.49kg，配備56Wh電池容量，其續航力可連續播放11小時高清影片。

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至於MateBook 14s，就搭載Intel Core i5-11300H處理器，機身僅重1.43kg，並配備14.2吋2.5K超清觸控屏幕。電腦採用窄邊框及前置隱藏式鏡頭設計，用戶在使用時按下按鍵，鏡頭便隨即彈起，使用完後按下按鍵就能收起，有效防止偷窺，屏幕佔比達到90%。

兩款產品均支援HUAWEI Share一碰即傳以及多屏協同功能，可與各款華為設備進行無縫連接。MateBook 14將在11月下旬起發售，MateBook 14s現已正式上市，兩款產品僅設一款深空灰配色。

責任編輯：李寶如

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