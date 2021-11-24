【數碼轉型】企業數碼轉型加快　阿里雲增加本地市場資源投入

▲ 阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，阿里雲服務香港多年，了解本地企業的需要和營運方式，加上公司在亞太市場的基礎，將能為本地企業數碼轉型，以及在亞太尤其是東南亞和内地市場拓展業務提供有力的支持。（廖淑瑩攝）

疫情令企業數碼轉型的速度加快，而阿里雲宣佈增加香港市場的資源投入。公司向本地多個行業如金融、交通、零售等領域提供解決方案，同時亦宣佈擴展香港交付中心，招聘相關人才。

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阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，阿里雲服務香港多年，了解本地企業的需要和營運方式，加上公司在亞太市場的基礎，將能為本地企業數碼轉型，以及在亞太尤其是東南亞和内地市場拓展業務提供有力的支持。阿里雲未來將在香港市場投放更多資源，並與全球和本地合作夥伴攜手為香港客戶帶來更多創新的產品和服務，並支持香港數碼人才的發展。

針對本港愈來愈企業有意進軍大灣區，阿里雲亦宣布升級港澳生態聯盟。升級後的大灣區生態聯盟，將匯集阿里雲全球合作夥伴於諮詢、安全、研發、交付等領域的專長。當中阿里雲的生態合作夥件包括德勤、萬國數據、Fortinet、Avaya、香港應用科技研究院、英特爾等，將共同支持香港企業的轉型、創新以及發展區域業務。

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採用mPaaS移動開發平台 銀行新客按年增4倍

阿里雲現時亦為多間本地企業提供解決方案，涵蓋金融、交通、零售等行業。其中中信銀行（國際）流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」，應用了阿里雲的金融級mPaaS移動開發平台，集合多個應用程式的功能，提升用戶體驗，同時銀行更易管理及維護應用程式。截至今年7月，使用「inMotion動感銀行」開戶的新客戶人數按年增長近四倍，總客戶人數亦升近兩倍。

中信銀行（國際）有限公司資訊科技總監嵇津湘表示，mPaaS可簡化公司開發應用程式的過程，所開發出來的應用程式使用時更順暢，大大提升用戶體驗。

此外，阿里雲亦與港鐵合作開發智慧列車計劃平台。利用雲端技術和人工智能自我調節及適時優化列車的調度和維修。該智能平台有助車廠應對不斷變化的營運要求，有效提升列車使用率，以滿足日益增加的服務需求。

對於本地企業數碼化的速求加快，阿里雲亦宣佈將擴展香港交付中心，以提升交付能力，更快應對客戶的服務需求。香港交付中心將重點圍繞金融及零售業等重點行業，進一步完善阿里雲交付行業解決方案的能力。對此，阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，在招聘人數方面未有人數限制，但公司會招聘一些對行業、技術，如計算、安全方面較為熟悉的人才。

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記者：廖淑瑩