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俄烏邊境局勢再度緊張 美俄軍事首長通電

環球社會熱點 14:00 2021/11/24

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俄羅斯近日在接壤烏克蘭的邊境增加兵力部署，使俄烏邊境局勢再度緊張。美國與俄羅斯軍事首長周二（23日）通電話，企圖為俄烏緊張關係降溫。美方透露，與俄羅斯討論多個雙方關切的安全問題，確保降低爆發衝突的風險。

歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復 【下一頁】

烏克蘭軍事情報負責人於周日（21日）表示，俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結約9.2萬名士兵，俄烏局勢進一步緊張，讓美國憂慮俄羅斯入侵烏克蘭。美俄雙方證實，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov ）周二（23日）曾通電話。

五角大樓發表聲明指，兩位軍事首長討論多個雙方關切的安全問題，強調通話是雙方政府持續溝通，確保減低爆發衝突風險。聲明稱，雙方同意就通話細節保密。此外，俄羅斯國防部亦發表聲明，稱雙方討論當前的國際安全問題，但未有提供更多細節。

俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗 【下一頁】

在美俄通話前夕，烏克蘭國防部指美國向己國海軍提供兩艘巡邏艇，並已抵達黑海港口。 美媒周二（23日）亦引述消息人士指，美國當局正考慮向烏克蘭派遣軍事顧問及提供武器等新設備。

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責任編輯：郭麗明

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