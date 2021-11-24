  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工

商業 13:42 2021/11/24

分享：

美國的零售、批發和百貨公司聯盟（RWDSU）特地在購物節「黑色星期五」（Black Friday）前發表聲明，懇求顧客以尊重的態度對待工作人員。（法新社圖片）

態度欠佳的顧客時刻出現，不過，假日期間似乎特別多這類客人。美國的零售、批發和百貨公司聯盟（RWDSU）特地在購物節「黑色星期五」（Black Friday）前發表聲明，懇求顧客以尊重的態度對待工作人員。

【供應鏈】美國港口貨櫃待運時間破紀錄 10月平均滯留時間逾7.6天

擁有10萬多名會員的RWDSU指出，「工會會員渴望於節日期間歡迎顧客，但隨著商店時常發生騷擾，暴力和仇恨事件，一眾勞工十分擔心他們的身心安全」。

顧客態度於假期轉差

在一項針對2000名工人的新調查中，59%的人表示，顧客的態度在假期前後變得更糟。有40%的人反映，擔心僱主沒有招聘足夠的人手應對繁忙的零售季節，43%的人直接表示，其僱主沒有做任何額外準備應付新增的工作量。

RWDSU的聲明表示，「疫情緩和，供應鏈卻仍然不穩定。零售、服務業首當其衝地承受了消費者的挫敗感」」。當客戶去了多間商店，卻被告知節日商品仍困在海上，並且已延期交貨數月時，對待商店職員的態度就變得十分差。

據Business Insider報道，港口的積壓正達到歷史新高，加上勞工短缺及倉庫超載，今年假日的運輸速度比往年慢許多。而顧客把情緒發洩在職員的情況，很大可能是受到「顧客永遠是對的」這種觀念支持。

餐廳、大型商店員工受累

工會更指出，在過去18個月中，員工遭受虐待和極度不尊重的情況時常出現。有職員反映，在餐廳、大型商店，甚至是飛機，皆有工作人員遭到襲擊。

對此，RWDSU主席Stuart Appelbaum表示，「工人不應該受到指責，商店應該提供安全環境和培訓，以應對本季憤怒的消費者」。

【職場共融】CareER公布職場傷健共融指數　港企普遍僅持及格水平　

【HBO Max X Disney+】HBO Max將與Disney+平分FOX電影播放權　《失靈腦朋友》為協議首部上架作品

責任編輯：李智美

相關文章

【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練
2021/11/15
【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
2021/11/16
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
2021/11/19
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
【Apple】蘋果於內部備忘錄宣布　員工有權互相討論工作條件和薪酬
2021/11/22
【Apple】蘋果於內部備忘錄宣布　員工有權互相討論工作條件和薪酬

你可能感興趣

【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練
15:30 2021/11/15
【數碼轉型】元宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
16:02 2021/11/16
【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
16:55 2021/11/19
【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價
職業病 批發 零售 虐待 商品 疫情 服務 餐廳 美國 黑色星期五

下一篇文章

【供應鏈】美國港口貨櫃待運時間破紀錄 10月平均滯留時間逾7.6天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】獺祭雪糕進軍中國　2個月出口量由2.4萬杯加至16.8萬杯
【疫市營商】獺祭雪糕進軍中國　2個月出口量由2.4萬杯加至16.8萬杯
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【HBO Max X Disney+】HBO Max將與Disney+平分FOX電影播放權　《失靈腦朋友》為協議首部上架作品
【HBO Max X Disney+】HBO Max將與Disney+平分FOX電影播放權　《失靈腦朋友》為協議首部上架作品
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【香港創科】「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」出爐　18間「香港基因」獨角獸上榜（附完整名單）
【Tesla】Tesla入紙申請興建超級工廠　預計斥資10.6億美元
【Tesla】Tesla入紙申請興建超級工廠　預計斥資10.6億美元
【Meta】Meta或將面臨離職潮　內部調查顯示積極留任者不超過一半
【Meta】Meta或將面臨離職潮　內部調查顯示積極留任者不超過一半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款