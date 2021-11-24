【員工保障】美零售工會發表聲明　請顧客於「黑色星期五」善待員工

▲ 美國的零售、批發和百貨公司聯盟（RWDSU）特地在購物節「黑色星期五」（Black Friday）前發表聲明，懇求顧客以尊重的態度對待工作人員。（法新社圖片）

態度欠佳的顧客時刻出現，不過，假日期間似乎特別多這類客人。美國的零售、批發和百貨公司聯盟（RWDSU）特地在購物節「黑色星期五」（Black Friday）前發表聲明，懇求顧客以尊重的態度對待工作人員。

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擁有10萬多名會員的RWDSU指出，「工會會員渴望於節日期間歡迎顧客，但隨著商店時常發生騷擾，暴力和仇恨事件，一眾勞工十分擔心他們的身心安全」。

顧客態度於假期轉差

在一項針對2000名工人的新調查中，59%的人表示，顧客的態度在假期前後變得更糟。有40%的人反映，擔心僱主沒有招聘足夠的人手應對繁忙的零售季節，43%的人直接表示，其僱主沒有做任何額外準備應付新增的工作量。

RWDSU的聲明表示，「疫情緩和，供應鏈卻仍然不穩定。零售、服務業首當其衝地承受了消費者的挫敗感」」。當客戶去了多間商店，卻被告知節日商品仍困在海上，並且已延期交貨數月時，對待商店職員的態度就變得十分差。

據Business Insider報道，港口的積壓正達到歷史新高，加上勞工短缺及倉庫超載，今年假日的運輸速度比往年慢許多。而顧客把情緒發洩在職員的情況，很大可能是受到「顧客永遠是對的」這種觀念支持。

餐廳、大型商店員工受累

工會更指出，在過去18個月中，員工遭受虐待和極度不尊重的情況時常出現。有職員反映，在餐廳、大型商店，甚至是飛機，皆有工作人員遭到襲擊。

對此，RWDSU主席Stuart Appelbaum表示，「工人不應該受到指責，商店應該提供安全環境和培訓，以應對本季憤怒的消費者」。

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責任編輯：李智美