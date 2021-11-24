俄亥俄州法院裁定 美3大藥房為鴉片類藥物危機負責

美國俄亥俄州被容易成癮的鴉片類藥物問題困擾多時，在過去20年間已有逾50萬人因此喪命。俄亥俄州法院日前裁定，當地3大藥房需要就兩縣發生的鴉片類藥物危機負上責任。聯邦法院將決定，3大藥房需就事件所支付的賠償金額。

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俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）法院周二（23日）裁定，3大連鎖藥房CVS﹑Walgreens及沃爾瑪（Walmart）因未有控制俄亥俄州兩縣Lake及Trumbull的需處方鴉片類藥物流通狀況，過量提供藥物造成大眾困擾，需要為兩縣出現的藥物濫用危機負責。

兩縣檢察官指出，鴉片類藥物危機造成當地數百人因過量服用死亡，各縣損失高達10億美元（約77.8億港元）。檢察官拉尼爾（Mark Lanier）表示，法律要求藥房需謹慎處理藥物，今次判決有助向藥房發出強烈訊息，表明不能接受藥房不控制藥物問題。美國媒體指出，今次是法庭首次因藥物危機向藥房作出裁定，而非以往的藥品製造商。

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3大藥房代表律師則表明，只會在藥劑師有所懷疑時追蹤藥物去向，並會通報相關公家機關，更指發出藥單的醫生理應控制發出需處方藥物的份量，亦應確保藥物用上合法的醫療用途。

CVS與Walgreens發言人表示，不認同今次裁決。CVS指有眾多原因造成鴉片類藥物成癮，解決此問題需要醫療系統內所有持分者及社區內所有人參與。Walgreens則稱，藥房從未生產或宣傳鴉片類藥物，更未參與任何釀成危機的舉動。

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責任編輯：吳漢培