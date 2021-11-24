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【智能手機】OnePlus 10 Pro渲染圖曝光　具備125W快充、5000萬像素鏡頭

科技 15:00 2021/11/24

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OnePlus 10 Pro傳於明年第一季度推出，將搭載高通最新的旗艦芯片，該芯片將在本月底正式上市。

中國手機品牌OnePlus於今年4月份推出OnePlus 9 Pro。最近有外媒報道指，該公司新款旗艦機OnePlus 10 Pro渲染圖於網上曝光，新機將採用最高5,000萬像素鏡頭，更具備125W快充功能。

＜＜【搶攻5G手機市場】日本家電品牌也推智能手機　機背設計重現初代iPhone面貌

＜＜【手機產量】料三星登手機產量榜首　調查：明年恢復疫情前水平

最近外國爆料達人OnLeaks與91Mobiles網站合作，透露關於OnePlus 10 Pro的手機細節。傳聞指，該機配備6.7吋顯示屏幕，刷新率達到120Hz。另外，手機將搭載高通最新的旗艦芯片，料在本月底正式上市。值得一提的是，OnePlus 10 Pro配備5,000mAh電池容量，其快速充電功能較上一代提升至125W。

在相機方面，OnePlus 10 Pro預計配備3個後置鏡頭，分別為5000萬像素超廣角鏡頭、4800萬像素主鏡頭、一個3.3倍變焦的800萬像素遠距鏡頭，而手機防水級別為IP68。據悉OnePlus 10 Pro會於明年第一季推出，並在全球上市。

責任編輯：李寶如

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