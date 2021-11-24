【通脹高企】英國企業營運成本上升 或促成加息

英國媒體報道，英國生產成本上漲，當地企業本月或會加價。報道指，英國原材料價格等成本均上漲，導致生產成本錄得自1998年來最快增幅。有分析師表示，成本壓力上漲或會導致英倫銀行下月會議上通過加息。

英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5% 【下一頁】

英國《衛報》報道指，英國11月份原材料價格急劇上漲，燃料成本及工資需求亦有增加，3大因素導致企業平均成本負擔錄得自1998年有記錄以來，最快上漲速度。

市場研究機構IHS Markit每月調查發現，雖然所有私人企業受到生產成本上漲影響，但只有製造商已迅速調整收費，導致生產的商品價格正以20年以來最快速度上升。而服務業公司則表示，加價會觸發顧客抵制情緒，不可能將額外成本完全轉嫁給消費者。

報道引述分析師指，成本壓力正不斷上升，英倫銀行或會在定於12月舉行的下次會議上通過加息。包括行長貝利（Andrew Bailey） 等多名英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）官員曾暗示，若要為目前通脹降溫，加息迫在眉睫。

英倫銀行下月或加息 受通脹拖累 【下一頁】

研究機構Pantheon Macroeconomics英國首席經濟學家圖姆斯（Sam Tombs）表示，調查結果顯示，英國企業仍享受需求高企優勢，就業增加亦會令MPC成員下定決心落實加息。

IHS Markit首席經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）亦指，業務增長強勁、就業市場增長持續，及通脹壓力錄得創紀錄新高，都是導致12月或將落實加息的成因。

投資者預測，英倫銀行屆時會將基準利率由疫情期間的0.1%，上調至0.25%，明年2月時再進一步上調至0.5%。

但MPC委員哈斯克爾（Jonathan Haskel）則暗示無需在短期內加息，指進出口商品和能源價格等全球因素是造成通貨膨脹的主要原因，並預計大部分因素只會維持短時間。

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責任編輯：李俊儀