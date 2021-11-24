【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種

美國聯邦法院早前頒令，叫停拜登政府要求企業強制僱員接種新冠疫苗的措施。拜登政府周二（23日）入稟法院，指延遲實施有關規定會導致住院及死亡患者增加，要求法院頒令恢復企業強制接種安排。

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美國職業安全與健康管理局（OSHA）早前宣布，僱員達100人或以上的企業需強制僱員接種疫苗或每周檢測。措施將於明年1月4日生效，料有8,400萬僱員受影響。

美國第五巡迴上訴法院被視為全國最保守的巡迴上訴法院之一，本月較早時頒令要聯邦政府停止執行企業強制接種措施，並稱措施超出OSHA職權範圍。

多州共和黨檢察長、企業及各行業代表團體，都針對企業強制接種措施提出訴訟。聯邦政府要求跨區訴訟小組隨機將合共34宗訴訟合併到同一法院審議，所有案件上周移交位於俄亥俄州的美國第六巡迴上訴法院審議。

聯邦政府司法部周二入稟第六巡迴上訴法院，指如果推遲規定將導致數千人住院和死亡，白宮要求法院頒令立即恢復強制接種規定。

美國司法部引述OSHA的估計，指這項強制規定在未來半年將可阻止6,500人死於新冠肺炎及25萬人住院。

聯邦政府更要求強制僱員打針的企業，可不受州政府頒布禁止強制接種或戴口罩的法律影響。

由於判決需時，聯邦政府要求法院在審理案件期間，起碼要批准當局繼續要求未打針僱員戴口罩和檢測的安排有效。

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聯邦政府更指OSHA是在職權範圍内執行規定。據悉，如美國勞工部長確定要制定新工作場所安全標準保障僱員免受嚴重威脅，OSHA作為負責工作場所安全監管的機構，有權縮短正常制定規則過程。

白宮重申新冠病毒對僱員明顯構成嚴重威脅，因此OSHA沒有超出職權範圍。

有美媒引述法律專家指，不論第六巡迴上訴法院如何判決，案件最終仍會交由最高法院定奪。

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責任編輯：鄭錦玲