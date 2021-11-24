  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】各大數碼相機品牌現缺貨潮？　Sony：暫停接收A7 II、A6400新單

科技 14:21 2021/11/24

分享：

近日Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的訂單，包括Sony Alpha 7 II、Alpha 6400等。（Sony官網圖片）

全球芯片荒問題持續，成為各大生產商在今年面臨的重大挑戰。據日經報道，近日Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的訂單，包括Sony Alpha 7 II、Alpha 6400等無反光鏡可換鏡頭相機。

【解救芯片荒】福特、通用汽車尋求新出路　投入自研芯片業務

據悉，由於芯片和零件短缺，Sony無法如常生產數碼相機產品，因此在門市和網站上，Sony的主力產品也相繼缺貨。

由於年尾旺季期間，面對芯片短缺的困局，恐對數碼相機市場造成更進一步打擊。日經於10月中曾到訪於東京的電子產品門市，發現Sony、Nikon、Canon推出的旗艦相機都已缺貨。據受訪員工透露，有部分產品要到明年初才能到貨，他亦擔憂到年尾購物節仍沒有現貨可供顧客購買，目前只能請顧客先下單預定，再等候消息。

事實上，Sony也分別在10月和11月先後在官網致歉，表示部分新上市的相機和鏡頭也因零件供應短缺，到貨時間將會延遲。Sony表示，零件短缺的影響比預期中更嚴重，計劃通過集中生產新産品等，緩解供應短缺。

此外，同為相機生產商的Nikon也指出，因芯片短缺和東南亞的新冠疫情擴大等綜合性因素，出現延遲到貨的問題。包括在上周推出的新鏡款鏡頭，比原定計劃推遲了一個半月。

【芯片戰】高通發布4款新芯片　主攻中階＋入門定位

【自研芯片】Google自家芯片Tensor跑分表現　比蘋果2018年手機效能低

責任編輯：文睿

相關文章

【芯片荒】台積電擬於日本興建新工廠　緩和全球芯片短缺問題
2021/10/15
【芯片荒】台積電擬於日本興建新工廠　緩和全球芯片短缺問題
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
2021/10/15
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片
2021/11/08
【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片
【芯片大戰】聯發科公布新5G芯片　天璣9000系列支援8K影片編解碼
2021/11/19
【芯片大戰】聯發科公布新5G芯片　天璣9000系列支援8K影片編解碼
【芯片荒】受芯片短缺影響　部分Tesla新車缺USB插口
2021/11/16
【芯片荒】受芯片短缺影響　部分Tesla新車缺USB插口

你可能感興趣

【芯片荒】台積電擬於日本興建新工廠　緩和全球芯片短缺問題
12:14 2021/10/15
【芯片荒】台積電擬於日本興建新工廠　緩和全球芯片短缺問題
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
15:30 2021/10/15
【芯片短缺】受全球芯片短缺影響　傳Google Pixel Watch將延期發布
【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片
14:53 2021/11/08
【高通芯片】高通宣布11月30日舉行技術大會　料公布新款驍龍898旗艦芯片
晶片 鏡頭 Sony Nikon 相機 硬件

下一篇文章

【數碼轉型】企業數碼轉型加快　阿里雲增加本地市場資源投入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手錶】三星勢力崛起　蘋果Apple Watch第3季市佔下跌
【智能手錶】三星勢力崛起　蘋果Apple Watch第3季市佔下跌
【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署
【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署
【機迷熱話】回應動視暴雪CEO性醜聞　任天堂跟大隊割蓆
【機迷熱話】回應動視暴雪CEO性醜聞　任天堂跟大隊割蓆
【機械人】取代清潔工？　Alphabet X實驗室使用Everyday Robots清潔辦公室
【機械人】取代清潔工？　Alphabet X實驗室使用Everyday Robots清潔辦公室
【AirPods】潮流興復古？　Z世代傾向使用「有線耳機」
【AirPods】潮流興復古？　Z世代傾向使用「有線耳機」
【反追蹤App】Android陣營攔截廣告追蹤！　DuckDuckGo推新功能（附啟動步驟）
【反追蹤App】Android陣營攔截廣告追蹤！　DuckDuckGo推新功能（附啟動步驟）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款