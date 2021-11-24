【芯片荒】各大數碼相機品牌現缺貨潮？　Sony：暫停接收A7 II、A6400新單

▲ 近日Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的訂單，包括Sony Alpha 7 II、Alpha 6400等。（Sony官網圖片）

全球芯片荒問題持續，成為各大生產商在今年面臨的重大挑戰。據日經報道，近日Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的訂單，包括Sony Alpha 7 II、Alpha 6400等無反光鏡可換鏡頭相機。

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據悉，由於芯片和零件短缺，Sony無法如常生產數碼相機產品，因此在門市和網站上，Sony的主力產品也相繼缺貨。

由於年尾旺季期間，面對芯片短缺的困局，恐對數碼相機市場造成更進一步打擊。日經於10月中曾到訪於東京的電子產品門市，發現Sony、Nikon、Canon推出的旗艦相機都已缺貨。據受訪員工透露，有部分產品要到明年初才能到貨，他亦擔憂到年尾購物節仍沒有現貨可供顧客購買，目前只能請顧客先下單預定，再等候消息。

事實上，Sony也分別在10月和11月先後在官網致歉，表示部分新上市的相機和鏡頭也因零件供應短缺，到貨時間將會延遲。Sony表示，零件短缺的影響比預期中更嚴重，計劃通過集中生產新産品等，緩解供應短缺。

此外，同為相機生產商的Nikon也指出，因芯片短缺和東南亞的新冠疫情擴大等綜合性因素，出現延遲到貨的問題。包括在上周推出的新鏡款鏡頭，比原定計劃推遲了一個半月。

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責任編輯：文睿