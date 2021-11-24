【宏觀中國】10月中國消費呈現邊際改善 見底轉勢定虛火？

國家統計局早前公布，10月社會消費品零售總額按年增長 4.9%，前值為 4.4%。為何在「十一」消費不及去年、多地疫情反彈的背景下，消費仍呈現邊際改善的迹象？

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東方證券認為，由於局部疫情對出行等影響正在減弱、新機發售帶來通訊類產品銷量大幅增長，以及「雙十一」提前，無論從名義同比、實際同比還是環比的角度，消費改善幅度均好於上月。

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關鍵是，消費好轉的勢頭有無持續的可能性。由於疫情防控、居民收入受損和對消費預期改變，後疫情時期消費或難以回到疫情之前的增長軌道，今年社會消費品零售總額的兩年平均增速僅為4.1%，只有2019年平均增速一半。不過，疫情反彈對消費的影響正逐步走弱，該行認為為消費復甦的速度大概率偏緩，10月消費企穩存在一些暫時性因素，包括「雙十一」提前，年內消費增速可能依然偏低。

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記者：林衛