【房住不炒】北京擬立法規範任房租賃 政府出手管哄抬租金

北京市政府擬立法規範住房租賃，召開會議聽取《北京市住房租賃條例（草案）》。該草案提出，租賃當事人合法權益受法律保護，出租住房應當符合國家和關於建築、治安、室內空氣質量等安全規定和標準等。

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同時，草案特別針對住房租賃企業。例如，住房租賃企業對租賃住房進行裝修裝飾的，應當徵得所有權人同意，並遵守室內裝修裝飾相關規定和標準，保障租賃住房安全。

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更重要是，住房租賃企業不得有下列行為，包括哄抬租金、捆綁消費、捏造散布漲價信息等擾亂市場秩序；以隱瞞、欺騙、強迫等不正當手段開展業務；誘導承租人使用住房租金貸款，或者在住房租賃合同中包含租金貸款相關內容。草案明言，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，北京市政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施。

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記者：林衛