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【業績︱體育用品股】中動向半年轉蝕7.5億人幣　不派中期息

股市 12:18 2021/11/24

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中動向半年轉蝕7.5億人幣　不派中期息

中動向 （03818） 截至9月底止，半年業績由盈轉虧，蝕7.5億元（人民幣，下同），去年同期賺11.2億元，經營虧損為7.7億元。不過，期內收入仍按年升4.5%至8.5億元。中動向不派中期息，去年同期則派5.69分。中動向半日跌1.4%，中午收市報0.73元。

上半財年中動向毛利率按年跌4.8個百分點至64.8%。Kappa品牌的服裝為主要收入來源，錄5.3億元，按年跌6.1%，佔整體銷售額近62%，鞋類及配件則分別升16.6%及26.3%，錄2億及2400萬元。童裝業務收入則升5成至6900萬元。

公司表示，由於新冠疫情局部爆發導致線下客流下降，以及天氣等多方面不利的外部影響，8月及9月收入不及預期。而集團持有的股票和 二級市場基金等公允價值有所回調，導致上半年財年賬面投資虧損6.6億元，去年同期則錄投資收益12.4億元。

中動向表示，將繼續提升單店店效，截至9月底止，Kappa品牌的店舖總數為1,421間（含Kappa童裝業務），較3月底時淨增加46間。

相關文章：【體育用品股】中動向半日升1%　Kappa上季零售流水按年增60%至70%

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中國動向（03818） 港股 股票 體育用品股

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