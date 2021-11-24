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【水泥股】水泥旺季產量兩位數下滑 4大陰霾籠罩全行

股樓投資 16:26 2021/11/24

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今年四季度，水泥需求驟降。國家統計局最新數據顯示，今年1月份至10月份，全國累計水泥產量19.73億噸，同比增長2.1%，增速較1月份至9月份下降3.2個百分點；10月份，全國單月水泥產量2.01億噸，同比下降17.1%，環比下降1.8%。

【宏觀中國】10月中國消費呈現邊際改善 見底轉勢定虛火？，請按【見下頁

中國水泥協會執行會長孔祥忠分析，主要因4大因素導致水泥旺季不旺。首先，房地產新開工和銷售走低導致水泥需求驟降。數據顯示，全國新開工面積連續4個月負增長，10月新房銷售遇冷，房企進一步放慢新開工步伐，令房地產對水泥需求拉動顯疲態。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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其次，專項債發放進度加快，但新項目卻尚未上馬。地方債發行節奏加快、投向領域進一步優化，有助於穩投資、穩增長、補短板。從數字水泥網跟蹤調查所見，新增專項債實際在新開工項目上投放力度較小。一方面，專項債資金開立監管賬戶，監管審核嚴格，支付偏慢；另一方面，多數在建工程項目早期欠帳較多，專項債到位後需先支付前期欠賬，項目才能得以繼續。第三，資金短缺及原材料價格上漲，工程項目施工進度放緩。據了解，10月下旬至11月初，部分工地主動結束施工，導致水泥等原材料需求大幅減少。最後，在「能耗雙控」和電力短缺之下，水泥企業也不得不減產。

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記者：林衛

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