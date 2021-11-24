【數據洩露】GoDaddy披露數據洩露事件　 涉及120萬WordPress用戶資料

▲ 美國網絡域名註冊及網站託管公司GoDaddy對外披露，旗下WordPress託管系統遭到黑客入侵，約120萬客戶個人資料及密碼外洩。

數據洩露事件時常有發生，近年美國網絡域名註冊及網站託管公司GoDaddy屢次出現安全漏洞事件，為用戶帶來隱憂。最近該公司對外披露，旗下WordPress託管系統遭到黑客入侵，約120萬客戶個人資料及密碼外洩。

＜＜ 【數據外洩】美國綫上交易平台Robinhood遭黑客攻擊 約700萬客戶數據資料被洩

＜＜【侵犯私隱】澳洲控Clearview AI違反當局私隱條例 下令刪除面部識別數據

據GoDaddy向美國證券交易所提交的文件中顯示，該公司早於本年9月份首次發現安全漏洞。在本月17日期間，有不法分子透過竊取密碼登入託管WordPress供應系統，雖然公司已經即時進行攔截，但黑客成功盜走多達120萬用戶個人資料，包括電郵地址、客戶號碼和密碼等數據。

該公司也指，現有客戶的SFTP及資料庫用戶名和密碼、SSL私鑰同樣遭到洩露。公司發現黑客入侵後，已立即重置客戶可能被洩露的密碼，並為受影響的客戶提供及安裝新憑證。GoDaddy表示，目前調查仍在進行中，承諾日後會採取更多防範措施。

早前報道指，去年5月份，GoDaddy旗下28,000個用戶帳號被未經授權的黑客入侵。在該年底，其自家員工更誤將網域控制權交予黑客，導致部分用戶的網域名稱遭到惡意竄改。

責任編輯：李寶如