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【石Sir午市閒談】今日推介中銀香港｜東方企控、水發興業能源、信義玻璃、港華燃氣、李寧最新部署

股市 12:37 2021/11/24

分享：

恒生指數中午收報24635點，跌15點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中銀香港 （02388） ，另亦會分析東方企控 （00018） 、水發興業能源 （00750） 、信義玻璃 （00868） 、港華燃氣 （01083） 、李寧 （02331） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：09 – 東方企控  （00018）        低位回升
04：08 – 水發興業能源  （00750）       升後回調 
06：20 – 信義玻璃  （00868）     升後回調
08：29 – 港華燃氣  （01083）     或再衝頂
10：57 – 李寧  （02331）       宜守87.50元
12：54 – 中銀香港  （02388）     圖上
15：02 – 推介股表現記錄
15：39 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》－港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署【按此－附time code】

＊重溫《溫股知新》數據稅山雨欲來 大市或支持不再？【按此】

港股 中銀香港（02388） 東方企控集團（00018） 水發興業能源（00750） 信義玻璃（00868） 港華燃氣（01083） 李寧（02331） 石鏡泉

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