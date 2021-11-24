【石Sir午市閒談】今日推介中銀香港｜東方企控、水發興業能源、信義玻璃、港華燃氣、李寧最新部署

恒生指數中午收報24635點，跌15點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中銀香港 （02388） ，另亦會分析東方企控 （00018） 、水發興業能源 （00750） 、信義玻璃 （00868） 、港華燃氣 （01083） 、李寧 （02331） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：09 – 東方企控 （00018） 低位回升

04：08 – 水發興業能源 （00750） 升後回調

06：20 – 信義玻璃 （00868） 升後回調

08：29 – 港華燃氣 （01083） 或再衝頂

10：57 – 李寧 （02331） 宜守87.50元

12：54 – 中銀香港 （02388） 圖上

15：02 – 推介股表現記錄

15：39 – 過去7日解答問題記錄

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