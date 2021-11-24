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【內房危機】花樣年一境內債獲准延期付息　曾觸發「冷靜期」大升23%後回順

股市 12:13 2021/11/24

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【內房危機】花樣年一境內債據報獲准延期　中金啟動司法程序議案未獲通過

花樣年 （01777） 周二（23日）舉行境內債「20花樣02」債券持有人會議，審議《關於有條件同意發行人延期兌付「20花樣02」利息的議案》。內媒《財聯社》引述知情人士報道，花樣年延付利息議案獲通過，八成利息延後一年支付。受消息杭激，花樣年今早股價一度急升23%，並觸發俗稱「冷靜期」的市調機制，其後升幅回順。

花樣年半日股價升12.5%，報0.36元，成交3740萬元。花樣年年初至今累計跌幅仍達73%。

花樣年該筆債券規模為15.43億元（人民幣．下同），債券期限為3年，債券附第2年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率7.5%。 根據延期兌付方式，就「20花樣02」於2020年11月25日至今年11月24日支付的利息，合共1.16億元，其支付方式將調整為20%於今年11月25日按期支付，餘下80%利息將於明年11月25日支付。

花樣年提議延遲1年償還債息　刪除違約責任兩大條款【下一頁】

同日，中金召開了「20花樣01」債券2021年第三次債券持有人會議，「關於授權債券受托管理人代表持有人對發行人啟動相關司法程序的議案」表決未獲通過。

維護債券持有人的合法權益，債券持有人此前委托並且要求中金公司，以自己的名義代表債券持有人對發行人啟動相關司法程序，要求發行人兌付全部尚未兌付的本金和利息。

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港股 花樣年控股（01777） 債券

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