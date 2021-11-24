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JS環球生活1691曾跌逾一成失守配股價　兩大不利因素要留意

股市 12:55 2021/11/24

分享：

JS環球生活 （01691） 受股東配股套現消息拖累，股價今早一度急插逾一成，失手15.45至15.62配股價，盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）分析JS環球生活前景，指仍有兩大不利因素要留意，想知詳情，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（附time code）

Time code
00：00 - 港股今日焦點　留意小米 （01810） 、快手 （01024）
00：47 - 美股外圍市況速報　油價先跌後急彈
01：27 - 美股銀行股續造好　港股ADR普遍向下
02：07 - 亞洲區外圍市況速報
02：34 - 美國明年加息無懸念　美銀看淡明年前景籲保留現金
03：33 - 美股向好勢頭能持續至年底？
06：35 - 港股上日市況速報
07：37 - 港股連跌五日　「數據稅」消息累科網股表現
08：45 - 內地擬徵收「數據稅」　對港股影響有幾大
11：49 - 小米 （01810） 業績分析　買賣策略點睇？
16：50 - 芯片短缺對小米業務影響仍要持續多久？
18：13 - 快手 （01024） 業績分析　買賣策略點睇？
23：08 - 觀眾問股：快手 （01024） 哪個價位可以入？
23：52 - 港股開市前市況速報
24：12 - ET個股推介：長城汽車 （02333）
25：30 - 憧憬電子煙標準規範化  電子煙概念股仍可炒上？談思摩爾國際 （06969）
30：20 - 港股早段市況速報
30：41 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 走勢點睇？短綫可搏反彈？
31：40 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
32：51 - 觀眾問股：美團 （03690） 走勢點睇？周五績前可買入？
34：53 - 觀眾問股：JS環球生活 （01691） 配股後前景點睇？
37：40 - 觀眾問股：融創服務 （01516） 14.12買入目標價睇幾多？
39：43 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可繼續持有？
40：41 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.7元重貨如何部署？
42：20 - 觀眾問股：周大福 （01929） 前景點睇？
45：01 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 實體店旺場前景點睇？
46：54 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 甚麼價位可買入？
48：21 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 平均買入價11.2元如何部署？
49：29 - 恒指早段市況速覽
51：02 - 財經日誌提提你
51：23 - 小鵬汽車 （09868） 破頂　短綫仍有上升潛力
53：00 - 汽車股點揀？比亞迪 （01211） 最穩陣、長城 （02333） 有條件破頂
53：58 - 汽車股至明年仍會向上　現可部署吸納

欄名 : 3分鐘睇股

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