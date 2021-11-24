【供應鏈】美國港口貨櫃待運時間破紀錄 10月平均滯留時間逾7.6天

▲ 太平洋商船協會的報告顯示，10月份加州洛杉磯港和長灘港，貨櫃等待貨車運送所停留的時間長達7.64天。（法新社圖片）

由於購物旺季將至，10月份有大量商品塞在美國港口，太平洋商船協會的報告顯示，該月份加州洛杉磯港和長灘港，貨櫃等待貨車運送所停留的時間長達7.64天，比9月份還要超出6天。

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據彭博報道，太平洋商船協會負責人表示，有約一半以上的貨櫃在港口滯留5天以上，10月份貨櫃等待運送時間創下歷史新高。不過，經鐵路離港的貨櫃停留時間，則從9月份的5.5天縮短至3.9天，成2021年效率最高的月份。

為解決供應鏈困境，美國10月底已宣布政策，只要貨櫃在港口堆放超過3天以上，將需支付每天、每個貨櫃100美元（約779港元）的罰金。政策亦開始見效，加上高峰期已過，目前在港口堆積的貨櫃已減少近3分之1。不過，堆積在港口的空貨櫃數量卻持續增加，也成為了另一個有待解決的問題。

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責任編輯：李智美