【AI商機】報告：AI軟件市場收入按年飆升 　預計明年達4,870億元

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美國技術研究和諮詢公司Gartner近日發表有關人工智能（AI）軟件於2022年的預測，指AI明年總收入可達至625億美元（4,870億港元），比2021年增長21.3%。
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據Gartner稱，2022年首五位使用率最高的AI軟件將分別為：
而AI軟件亦運用在不同的應用程式中，例如電腦視覺程式，以及用於建構人工智能系統的程式，由此推動了AI軟件、程式的市場發展。
Gartner高級研究總監Alys Woodward表示，雖然AI軟件市場正在加速發展，但其成熟度將取決於企業的運用。惟Gartner的調查結果亦顯示，AI軟件在部分公司仍未能發揮其最大作用。他認為：「選擇適當的AI軟件，可以為企業的業務帶來重大價值，更可以降低投資風險。」
近半CIO：將部署AI 料2025年發展穩定
調查中，有48%的CIO（資訊科技總監）表示已經或計劃在未來12個月內部署AI和機器學習技術。Gartner預測，於2025年，全球將有一半的組織達到其描述 AI 成熟度的「穩定階段」。屆時AI軟件市場的收入，將會因其發展更為成熟而增加。
反之，若各企業沒有好好運用AI而令其發展停滯，將會令到AI軟件市場的生產和收入受到相應的影響。
責任編輯：文睿