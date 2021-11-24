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【AI商機】報告：AI軟件市場收入按年飆升 　預計明年達4,870億元

科技 11:59 2021/11/24

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Gartner預測，於2025年，全球將有一半的組織達到其描述 AI 成熟度的「穩定階段」。屆時AI軟件市場的收入，將會因其發展更為成熟而增加。（圖片來源：法新社）

美國技術研究和諮詢公司Gartner近日發表有關人工智能（AI）軟件於2022年的預測，指AI明年總收入可達至625億美元（4,870億港元），比2021年增長21.3%。

【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄

據Gartner稱，2022年首五位使用率最高的AI軟件將分別為：

  • 知識管理
  • 虛擬助手
  • 自動駕駛汽車
  • 智能工作空間
  • 「群眾外包」數據（Crowdsourcing data），即個人或組織可以利用大量的網路用戶來取得所需服務及想法

而AI軟件亦運用在不同的應用程式中，例如電腦視覺程式，以及用於建構人工智能系統的程式，由此推動了AI軟件、程式的市場發展。

Gartner高級研究總監Alys Woodward表示，雖然AI軟件市場正在加速發展，但其成熟度將取決於企業的運用。惟Gartner的調查結果亦顯示，AI軟件在部分公司仍未能發揮其最大作用。他認為：「選擇適當的AI軟件，可以為企業的業務帶來重大價值，更可以降低投資風險。」

近半CIO：將部署AI  料2025年發展穩定

調查中，有48%的CIO（資訊科技總監）表示已經或計劃在未來12個月內部署AI和機器學習技術。Gartner預測，於2025年，全球將有一半的組織達到其描述 AI 成熟度的「穩定階段」。屆時AI軟件市場的收入，將會因其發展更為成熟而增加。

反之，若各企業沒有好好運用AI而令其發展停滯，將會令到AI軟件市場的生產和收入受到相應的影響。

【人工智能】打破刻板印象　AI加速創作助企業大膽創新

【人工智能】朝鮮開發7種語言AI翻譯　稱準確率媲美專家水平

責任編輯：文睿

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