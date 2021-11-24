  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地擬徵收「數據稅」　對港股影響有幾大

股市 11:50 2021/11/24

分享：

外媒報道，內地政府準備對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵「數據稅」，消息對阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等大型科技股構成負面影響。對港股影響又如何？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。

*重溫《ET開市直擊》- 港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點　留意小米 （01810） 、快手 （01024）
00：47 - 美股外圍市況速報　油價先跌後急彈
01：27 - 美股銀行股續造好　港股ADR普遍向下
02：07 - 亞洲區外圍市況速報
02：34 - 美國明年加息無懸念　美銀看淡明年前景籲保留現金
03：33 - 美股向好勢頭能持續至年底？
06：35 - 港股上日市況速報
07：37 - 港股連跌五日　「數據稅」消息累科網股表現
08：45 - 內地擬徵收「數據稅」　對港股影響有幾大
11：49 - 小米 （01810） 業績分析　買賣策略點睇？
16：50 - 芯片短缺對小米業務影響仍要持續多久？
18：13 - 快手 （01024） 業績分析　買賣策略點睇？
23：08 - 觀眾問股：快手 （01024） 哪個價位可以入
23：52 - 港股開市前市況速報
24：12 - ET個股推介：長城汽車 （02333）
25：30 - 憧憬電子煙標準規範化  電子煙概念股仍可炒上？談思摩爾國際 （06969）
30：20 - 港股早段市況速報
30：41 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 走勢點睇？短綫可搏反彈？
31：40 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
32：51 - 觀眾問股：美團 （03690） 走勢點睇？周五績前可買入？
34：53 - 觀眾問股：JS環球生活 （01691） 配股後前景點睇？
37：40 - 觀眾問股：融創服務 （01516） 14.12買入目標價睇幾多？
39：43 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可繼續持有？
40：41 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.7元重貨如何部署？
42：20 - 觀眾問股：周大福 （01929） 前景點睇？
45：01 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 實體店旺場前景點睇？
46：54 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 甚麼價位可買入？
48：21 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 平均買入價11.2元如何部署？
49：29 - 恒指早段市況速覽
51：02 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

JS環球生活1691失守配股價　兩大不利因素要留意
今日
JS環球生活1691失守配股價　兩大不利因素要留意
快手1024股價業績後急彈高見108.8元　仍有水位炒上談買賣策略
今日
快手1024股價業績後急彈高見108.8元　仍有水位炒上談買賣策略
小米1810股價破底失守20元　業績哪部份最令市場失望？
今日
小米1810股價破底失守20元　業績哪部份最令市場失望？
網購料有物流憂慮　Black Friday轉投百貨公司股？
2021/11/23
網購料有物流憂慮　Black Friday轉投百貨公司股？
Black Friday炒咩港股？可留意舜宇光學2382？
2021/11/23
Black Friday炒咩港股？可留意舜宇光學2382？
騰訊 小米 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【中港通關】12月9日起進出餐廳、健身中心、遊樂場等受規管處所　必須使用「安心出行」（第二版）
【中港通關】12月9日起進出餐廳、健身中心、遊樂場等受規管處所　必須使用「安心出行」（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款