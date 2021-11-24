【新冠疫苗】福西呼籲美國人打第3針 或列完全接種標準

美國已開始為民眾接種第3劑新冠肺炎疫苗，希望提高新冠疫苗效用以應對近來回溫疫情。華府傳染病專家福西周二（23日）呼籲，絕大多數已完成接種新冠疫苗的美國民眾，都應再接種第3針加強劑。福西認為，日後或會視打第3針作為完全接種疫苗標準。

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美國部分地區疫情反彈 福西再呼籲接種 【下一頁】

美國最近數周新冠感染病例有回升跡象，有聲音擔心愈來愈多民眾趁感恩節及聖誕節假期出遊，會進一步增加他們聚集及感染的風險。福西（Anthony Fauci）周二表示，有數據顯示第3針加強劑會為民眾提供額外「實質性」保護，希望「絕大多數」已完成接種新冠疫苗的美國人應接種第3針加強劑。

福西續稱，來自以色列及其他國家的研究表明，新冠疫苗保護效用會隨時間減弱，更有新證據指，疫苗效用減弱情況會發生在所有年齡層人群，認為讓更多人接種第3針是有效維持新冠疫苗效用的做法。

福西指，美國目前視接種兩劑mRNA疫苗或1劑強生疫苗為完全接種，但完全接種的標準會隨情況而改變，可能會把第3針納入其中，強調需時討論如何更動完全接種的標準。

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責任編輯：郭麗明