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【摩通CEO】戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

Hot Talk 11:44 2021/11/24

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【摩通CEO】戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

摩根大通（美 ：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）旋風式訪香港、倫敦後返回美國，外電報道戴蒙在波士頓出席論壇時提及摩通在華生意。戴蒙稱，摩根大通早於1921年已在中國營業，「我在中國共產黨百年黨慶翌日曾開玩笑：『摩通都一樣（在華百年），我會打賭我們可更長壽』。」

戴蒙補充：

我不會在中國說這番話，雖然他們很大可能聽到（I can't say that in China. They are probably listening anyway）

摩根大通現為美國市值最大銀行，雖然近一百年多次分拆、併購、整合，但若以美國19世紀末、20世紀初金融工業大亨J.P. Morgan所創立的投行計算，公司1872年已在亞太地區經營，1921年在華開展業務，剛好與中國共產黨成立年份相同。隨內地逐步開放外資以全資方式經營金融業，摩通剛於今年獲准在華全資經營證券業務。

馬斯克與摩通CEO積怨浮面 馬斯克揚言：不撤回訴訟就予一星評價，可見【下一頁】

JP Morgan 1921年在華開展業務　與中國共產黨創立同年

戴蒙在論壇上另提及不少金融經濟議題，包括預期由供應鏈緊張引發的通脹會很快消逝，但高油價、高薪金將會持續，預期隨二手車、木材價格回落，美國現時5%通脹率可緩和1至2百分點。

戴蒙猜想，約有3分之1機會，美國通脹會放慢至僅令溫和市場利率上升，不會令經濟陷入衰退；另有3分之1機會，美國通脹升溫，令聯儲局不再出手支持經濟，可能帶來溫和衰退。

戴蒙形容美國經濟「蓬勃（booming）」，消費者、生意都在良好財務狀況，而且財政、貨幣刺激仍可以繼續。

他又重申自己不看好加密貨幣，「它們不可以稱為貨幣，只可叫加密代幣（crypto tokens），沒有任何內在價值」。

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經濟 美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 中國共產黨 戴蒙 波士頓 通脹 美國聯儲局

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