【摩通CEO】戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

摩根大通(美 :JPM)行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)旋風式訪香港、倫敦後返回美國,外電報道戴蒙在波士頓出席論壇時提及摩通在華生意。戴蒙稱,摩根大通早於1921年已在中國營業,「我在中國共產黨百年黨慶翌日曾開玩笑:『摩通都一樣(在華百年),我會打賭我們可更長壽』。」

戴蒙補充:

我不會在中國說這番話,雖然他們很大可能聽到(I can't say that in China. They are probably listening anyway)