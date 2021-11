【摩通CEO】戴蒙後悔以摩通壽命對賭中共、外交部：應有態度　摩通亞太CEO暗示挑燈解話？（第四版）

▲ 【摩通CEO】戴蒙開玩笑:打賭摩根大通較中國共產黨更長壽

摩根大通(美 :JPM)行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)旋風式訪香港、倫敦後返回美國,戴蒙本周在波士頓出席論壇時提及,摩通早於1921年已在中國營業,「我在中國共產黨百年黨慶後某日曾開玩笑:『摩通都一樣(在華百年),我會打賭我們可更長壽』。」

戴蒙戲言被廣泛報道後,摩通的政府關係團隊及中國辦事處成員據報急急討論事件,戴蒙翌日(24日)隨即發聲明,對曾經發表有關言論感到「後悔」,強調「只想突顯公司的強項及韌性(I was trying to emphasize the strength and longevity of our company.)」。

戴蒙再發聲明後,外交部發言人趙立堅回應查詢時稱,注意到相關報道,形容有關人士表示了誠懇反省,形容是「一種應有的正確態度」,希望不會有更多借題發揮和炒作。

摩通亞太區主席兼行政總裁郭利博(Filippo Gori)周四(25日)在香港出席證監會論壇,被問及中美關係近年持續緊張下,在香港的國際金融機構如何發揮溝通角色。

郭利博形容,本周也有數晚要挑燈解說,並指他的職責一部分是解釋香港的獨特性,令總部和不同地區的人員都能聆聽對方看法。

摩通以香港為亞太區總部,但近年加大在華直接經營金融服務,郭利博指出,摩通直接在內地投資之餘,香港角色依然重要、不會被取代,因為跨境投資需求需要境內、境外同時配合,而香港具備很好的渠道進出兩地市場。

摩通未就戴蒙的玩笑與中國政府官員溝通

戴蒙本周二在波士頓表示:

我不會在中國說這番話,雖然他們很大可能聽到(I can't say that in China. They are probably listening anyway)

戴蒙的戲言據報即時已引起摩通的政府關係團隊及中國辦事處成員關注。彭博報道引述消息人士指,摩通內部即時已討論戴蒙言論,即使部分摩通高管擔心戴蒙的笑話可能較敏感,但摩通的政府關係團隊認為,戴蒙只是強調摩通的中國業務會長久持續,並非批評中共。

JP Morgan 1921年在華開展業務 與中國共產黨創立同年

摩根大通現為美國市值最大銀行,雖然近一百年多次分拆、併購、整合,但若以美國19世紀末、20世紀初金融工業大亨J.P. Morgan所創立的投行計算,公司1872年已在亞太地區經營,1921年在華開展業務,剛好與中國共產黨成立年份相同。隨內地逐步開放外資以全資方式經營金融業,摩通剛於今年獲准在華全資經營證券業務。

截至今年9月底止,摩根大通的內地資產涉及約197億美元,主要為貸款及存款、交易及投資,金額略低於花旗的202億美元,但高於高盛及美銀。

摩通戴蒙:三分一機會美國通脹升溫

戴蒙在論壇上另提及不少金融經濟議題,包括預期由供應鏈緊張引發的通脹會很快消逝,但高油價、高薪金將會持續,預期隨二手車、木材價格回落,美國現時5%通脹率可緩和1至2百分點。

戴蒙猜想,約有3分之1機會,美國通脹會放慢至僅令溫和市場利率上升,不會令經濟陷入衰退;另有3分之1機會,美國通脹升溫,令聯儲局不再出手支持經濟,可能帶來溫和衰退。

戴蒙形容美國經濟「蓬勃(booming)」,消費者、生意都在良好財務狀況,而且財政、貨幣刺激仍可以繼續。

他又重申自己不看好加密貨幣,「它們不可以稱為貨幣,只可叫加密代幣(crypto tokens),沒有任何內在價值」。

(第二版加入摩通政府關係團隊評估;第三版加入戴蒙聲明;第四版加入外交部回應和摩通亞太區主席言論)

相關文章:

【華爾街之王】貝萊德CEO認同比特幣無價值 學足摩通戴蒙「口講一套、公司做另一套」?

【強制檢疫】摩通CEO訪港後 摩通香港員工可獲3.9萬元「探親隔離」補貼