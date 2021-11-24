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美國聖誕巡遊襲擊增1兒童死 疑犯出庭埋頭痛哭

環球社會熱點 11:42 2021/11/24

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美國威斯康星州沃基肖市早前在舉行聖誕巡遊期間，發生汽車高速撞向巡遊人群事故，事件近日再增1名兒童死亡，總死亡人數升至6人。涉事疑犯已被當局控告5項殺人罪，他周二（23日）出庭時一度哭泣，據報他或會被判終生監禁。

SUV撞聖誕巡遊疑犯前科累累 美國警方控5項殺人罪 【下一頁】

威斯康星州（Wisconsin）檢察官表示，事件再增1名兒童死亡，死者是年僅8歲的男童Jackson。籌款網站GoFundMe顯示，他周日（21日）曾接受頭部手術，其12歲哥哥Tucker亦是事件重傷者之一，目前仍需留醫。

被捕疑犯布魯克斯（Darrell Brooks）現時被控5項故意殺人罪，但檢察官指他或面臨更多指控。根據威斯康星州法例，布魯克斯或會被判該州最高刑罰終生監禁。布魯克斯周二首次就事件出庭應訊，一度在庭上埋頭哭泣，需要代表律師安慰。

美國威州SUV襲擊事件目擊者： 「好多人被撞飛」 【下一頁】

刑事起訴書引述事件目擊者指，車輛似乎是故意左搖右擺，並未試圖減速或停下，導致多人被撞飛，數名傷者依然危殆。起訴書亦透露，1名警察曾向車輛方向連續開槍3次，1名身穿熒光橙色安全背心的警長曾跑到布魯克斯車前，大力拍打引擎蓋並高呼要求他停下，惟布魯克斯未有理會並直接駕車離開。

布魯克斯本月初時亦涉及另一項指控，指他故意駕駛汽車撞倒1名女士，檢察官其後確認為布魯克斯女友。密爾沃基縣（Milwaukee）地區檢察官周一（22日）認為，結合他保釋後周日駕車闖入巡遊隊伍的行為，認同當時對布魯克斯建議的1,000美元（約7,800港元）保釋金過低。BBC報道指，現時他保釋金已定為500萬美元（約3,900萬港元）。

布魯克斯據報自1999年來，已累計被控逾10條等控罪，巡遊事件發生時仍有2項控罪未有判決。控罪包括本月初魯莽危及他人安全、行為不檢等。

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責任編輯：李俊儀

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