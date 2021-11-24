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【新西蘭疫情】逐步解封邊境 明年4月再迎國際旅客

環球社會熱點 11:23 2021/11/24

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新西蘭自新冠肺炎疫情大流行後，國境一直封鎖，禁絕外國旅客入境。當地政府近日宣布，將會逐步重開邊境，預計於2022年4月30日起，再次接納國際旅客入境，條件同樣是完成疫苗接種。

【新西蘭疫情】奧克蘭疫苗接種率高企 下月中對内開關 【下一頁】

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周三（24日）表示，身處澳洲的完成疫苗接種新西蘭民眾及永久居民，可在1月16日起免隔離入境新西蘭。來自其他國家的新西蘭民眾及永久居民可在2月13日起，免隔離入境新西蘭。

至於完成疫苗接種國際旅客，需等至4月30日才可免隔離入境新西蘭。希普金斯指出，逐步開放邊境與世界重新連結是最安全的方法，確保疫情風險可以小心控管，減低對當地高危群體及醫療系統的衝擊。

【新冠疫苗】新西蘭數千人反強制接種 一攝影師遇襲 【下一頁】

雖然民眾可免除隔離，但入境後仍需遵守其他防疫措施，包括抵達新西蘭後接受檢測及取得陰性結果﹑提供完成接種證明及出發前檢測等。

新西蘭周三公布新增215宗確診，當地現時已接種次劑疫苗比率達到84%。總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（22日）已公布，新西蘭最大城市奧克蘭將在下月解封，終止為期3個半月封城。

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責任編輯：吳漢培

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