 蘇黎世人壽推出「瑞安護危疾保障計劃」 

• 市場首創¹「指定後備保單持有人以協助保單持有人在患上指明傷疾時處理保單及索償」,更體貼照顧客戶需要及提升理賠服務體驗

• 除承保71 種嚴重危疾及11種早期危疾,亦提供深切治療及身故賠償,保障更全面

• 保費相宜並有三種保費續保年期供選擇,保障規劃更具彈性

▲ 圖左至右:蘇黎世保險(香港)人壽保險業務行政總裁歐睿暉、蘇黎世保險(香港)人壽保險業務產品研發部總監蔡志康

蘇黎世人壽保險(香港)有限公司(「蘇黎世人壽」)自今年六月宣佈成立以來,其投資相連壽險(投連險)產品及定期人壽保障計劃備受好評,加入傳承功能的新一代投連險產品更榮膺《香港保險業大獎2021》「傑出創意產品 / 服務大獎 — 人壽保險(財富管理)」年度三強、《優秀保險企業大獎2021》「最佳投資相連人壽保險產品」及《指標》2021年財富管理大獎「投資相連人壽保險產品 — 同級最佳」三項殊榮。現隆重推出首個危疾產品「瑞安護危疾保障計劃」,針對癌症、心臟病及中風等嚴重疾病,以及原位癌等早期危疾,提供周全的保障及財政援助。



癌症及心血管疾病(包括心臟病和中風等)長踞本港致命疾病前列,其中癌症更是頭號殺手。根據香港癌症資料統計中心最新資料²,本港癌症新增年度個案達 35,082 宗,創有紀錄以來新高,過去十年的升幅高達 35%。而經濟學人的一項亞太區報告³亦指出,本港每10萬人便分別有365及314宗缺血性心臟病及中風病例,發病率僅次於日本及內地,可見危機不容忽視。



可幸現今醫學昌明,很多危疾不再是不治之症,因心臟病及腦血管病(可引發中風)的死亡率已比十年前分別下跌約31%及35%⁴,而癌症發病數字雖然上升但整體死亡率均有下降,亦反映治療方法的進步。及時和適切的治療可為病情帶來轉機,然而新醫療技術和藥物費用昂貴,再加上康復期間的種種開支,令患者在對抗疾病時更要面對沉重財務壓力。此時危疾保障就能提供助力,幫助減輕經濟負擔,讓患者得以專心休養,積極面對重病突襲。



蘇黎世保險(香港)人壽保險業務行政總裁歐睿暉表示:「人口老化令本港癌症患者比率上升,加上心臟病、中風有年輕化趨勢,顯示港人對危疾保障的需求比以往更為殷切。今次推出危疾產品,希望可以助港人未雨綢繆,有了強大經濟後盾後,即使不幸患病,亦可專注治療並安心休養,儘早康復。」



首創⁵「指定後備保單持有人以協助保單持有人在患上指明傷疾時處理保單及索償」



假若保單持有人病情危殆,例如陷入昏迷並失去意識,而自己同時亦是受保人時,該如何為自己管理保單及申請索償?蘇黎世人壽關切客戶及時獲取經濟支援的重要性,故此「瑞安護危疾保障計劃」可讓保單持有人預先指明其信賴的人作為後備保單持有人,如保單持有人不幸罹患指定傷疾時(指明傷疾是指末期危疾/昏迷/不能獨立生活/植物人/嚴重頭部創傷/癱瘓),以及後備保單持有人提交相關證明保單持有人所患指明傷疾的有關證據並經我們批核後,後備保單持有人將成為此保單的新保單持有人,並可行使保單的所有權利,包括申請索償及管理保單。



全面保障,涵蓋多達82種危疾,並提供深切治療及身故賠償



「瑞安護危疾保障計劃」提供多達82種危疾保障,包括71種嚴重危疾及11種早期危疾。如不幸罹患任何一種受保危疾,常見如癌症、心臟病或中風等,即可獲最高可達保障額全額的一筆過賠償;確診受保早期危疾亦可獲預支保額6為保障額的10%至50%之一筆過賠償。同時設有深切治療賠償,若受保人因已知或未知的疾病或受傷而入住醫院深切治療部連續三日或以上,保單持有人可獲支付預支保額⁶為保障額的25%之一筆過賠償。若受保人不幸離世,受益人可獲支付最高為保障額的120%之一筆過賠償⁷,在人生最後階段為摰愛守護未來。



保證續保並可享保費豁免 此計劃提供三種不同保費續保年期:每年、5年或10年,供保單持有人選擇。每次續保時無須就受保人健康狀況核保,並保證續保至受保人80歲。如賠償累積金額已達到保障額全數,則無須再繼續支付此保單保費,而身故保障依然生效。



蘇黎世人壽憑創新精神榮獲行業獎項



新世代投連險產品於今年六月隨著蘇黎世人壽成立正式登場,重點加入傳承功能,容許更改保單持有人及受保人,協助客戶策劃財富傳承。蘇黎世人壽今年屢獲殊榮,包括於香港保險業聯會主辦之《香港保險業大獎2021》中,打入「傑出創意產品 / 服務大獎 — 人壽保險(財富管理)」年度三強,獲《iMoney 智富雜誌》頒發「優秀保險企業大獎2021-最佳投資相連人壽保險產品」獎項,及得到《指標》2021年財富管理大獎「投資相連人壽保險產品 — 同級最佳」殊榮。



蘇黎世保險(香港)是蘇黎世保險集團轄下之機構,竭誠為個人、商業及企業客戶提供全面又靈活的一般保險及人壽保險服務,照顧他們在保險、保障及投資上的需要。集團在香港的業務始於 1961 年,至今已於本港一般保險市場上成為五大保險公司之一¹及於投連險業務排名為香港第 5 位²。請瀏覽 www.zurich.com.hk 了解有關蘇黎世保險(香港)的更多資訊。



¹ 保險業監管局 2020 年 1 月至 12 月香港一般保險業務的年度統計數字,以毛保費計算。

² 保險業監管局 2020 年 1 月至 12 月香港長期保險業務的年度統計數字,以投資相連壽險業務的有效直接業務保單數目及保費計算。

蘇黎世保險集團(蘇黎世)是一家全球領先的多險種保險公司,為全球及本地市場的客戶提供服務。蘇黎世現有僱員約 55,000 名,為客戶提供各種財產及意外保險和人壽保險產品及服務。公司客戶包括遍及 215 多個國家和地區的個人、大中小型企業及跨國公司。集團總部設立在瑞士蘇黎世,公司成立於 1872 年。蘇黎世的控股公司蘇黎世保險集團公司(ZURN)在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,具有在 OTCQX 場外交易的一級美國存託憑證計劃(ZURVY)。請瀏覽 www.zurich.com 了解有關蘇黎世的更多資訊。



¹ 「市場首創」項目為比較香港主要人壽市場公開之個人危疾保障產品,截至2021年10月29日所得出之比較結果而作出的陳述

² 香港癌症資料統計中心於2021年10月發表之《2019年香港癌症統計概覽》

³ 經濟學人於2018-2020年進行研究發表的《不作為之成本:亞太地區預防心血管病再病發報告》(The Cost of Inaction: Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Asia-Pacific)

⁴ 根據衞生防護中心 《二零零一年至二零二零年主要死因的死亡人數》,比較2010年及2020年數據計算

⁵ 「首創」項目為比較香港主要人壽市場公開之個人危疾保障產品,截至2021年10月29日所得出之比較結果而作出的陳述

⁶ 「預支保額」是指我們向保單持有人預先支付相當於保障額若干百分比的金額。若有已支付的預支保額,相關的身故賠償及嚴重危疾賠償會因而減少

⁷ 需扣除已支付及/或應支付的嚴重危疾賠償、任何預支保額的早期危疾賠償和深切治療賠償以及本保單的任何欠款(如有)



